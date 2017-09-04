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Politika

BBP'li Gürhan'dan MHP'li Akçay'a 'itibarsızlaştırma' tepkisi

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Balıkesir'in Ayvalık İlçesi'nde yaptaığı açıklamada, partilerini itibarsızlaştırma çabasında bulunduğu gerekçesiyle MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ı eleştirdi

04 Eylül 2017 17:24

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Balıkesir\'in Ayvalık İlçesi\'nde yaptaığı açıklamada, partilerini itibarsızlaştırma çabasında bulunduğu gerekçesiyle MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay\'ı eleştirdi.
Balıkesir\'de partisinin İl İstişare toplantıları nedeniyle bulunduğunu belirten BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, 24 yıllık bir siyasi parti olarak kongre hazırlığı içinde olduklarını kaydetti. BBP\'nin iktidar olmak adına ilkelerinden taviz vermediğini dile getiren Ahmet Gürhan, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay\'ın MHP\'den istifa edenler için, \'BBP\'den de beter olacaklar\' sözüne yanıt verdi. Gürhan, partilerini itibarsızlaştırmak amacıyla eleştiriler yapıldığını savunarak şunları söyledi:
\"BBP, ilkelerin partisidir. Önce millete hesap vermiştir sonra da Allah\'a hesap vermesini bilmiştir. Bu yüzden de biz bu tür söylemlere dönüp de bakmıyoruz bile. Biz doğru bildiğimiz yolda devam ediyoruz. Biz, projelerin partisiyiz. Biz milletin menfaati için doğrunun yanında oluruz. Bugünlerde ortaya çıkıp da insanların \'proje\' diye ortaya koydukları şeylere, biz dönüp gülüyoruz. Henüz parti bile olamadan, projelerini söyleyen arkadaşların aslında hiçbir projesi yok. Bize \'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi\'nin adını değiştireceğiz. Külliyenin önüne tabela koyacağız\' diyorlar. Bu millete hizmet etmek değildir. Külliye\'nin yanına bir üniversite koyarsınız, ha o zaman millete hizmet edersiniz. Külliye\'nin adını değiştirmek, millete hizmet değildir. Jandarma Genel Komutanlığı\'nın tabelasını değiştirin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapın. Tabela değiştirmekle siz hizmet edemezsiniz. Siz, Hava Kuvvetleri filonuzu geliştiriniz. Filoları kapatmak, filoları küçültmek, Cumhurbaşkanlığı makamını küçültmeye çalışmak bize bir fayda sağlamaz. Siz oraları büyütün. Külliyenin yanına okullar yapın, üniversiteler yapın. Biz de diyelim ki; \'Tamam. Millete hizmet etmek için proje üretilmiş. Ortada proje var\'. Bu yüzden de; tabelaları indirmek, yıkmak, kırmak millete hizmet etmek değildir.\"

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