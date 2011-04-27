-BBP'DEN YGS'NİN İPTALİ İMZA KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 27.04.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, YGS ile ilgili şifre iddialarının milletin vicdanında derin şüpheler doğurduğunu belirterek, ''YGS iptal edilsin, yeni sınav yapılsın'' çağrısında bulundu. Topçu , beraberindeki milletvekili adaylarıyla Abdi İpekçi Parkı'na gelerek, YGS'nin iptal edilmesi için BBP tarafından başlatılan imza kampanyasına katıldı. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavların kamu vicdanında rahatsızlık yarattığını öne süren Topçu, 1 milyon 700 bin gencin geleceğini belirleyen YGS'nin şaibeli olduğunu iddia etti. Hükümetin, ''Biz tatmin olduk'' açıklamasının milleti tatmin etmediğini ifade eden Topçu, şunları söyledi: ''Milletin tatmin olmadığı bir yerde, millet iradesi adına vekaleten iş gören bir siyasi iktidarın tatmin olmasının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. YGS'deki mağduriyetin sonucu olarak ortaya çıkan tepkileri ideolojik bir kılıfa büründürerek, görmezden gelip marjinal bir tepki olarak değerlendirmek doğru değildir. Hangi kesimden, hangi ideolojiden olursa olsun vatandaşlarımızın mağduriyetinin bir an evvel çözülmesi gerekir. Bunun için ilgili yer hakkında soruşturma açılmalı, bürokratlar görevden alınmalı ve ilgililer hakkında idari soruşturma açılmalıdır. ÖSYM'nin yapmış olduğu tüm sınavlar yeniden değerlendirilmelidir. YGS iptal edilsin ve bunun yerine bir an önce yeni sınav yapılsın.'' Üniversite öğrencileri adına konuşan BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu da YGS'nin kendilerini mağdur ettiğini söyledi. ''Bize göre, bir devletin imanı adalettir'' diyen Yazıcıoğlu, YGS sonrasında adalet duygusunun zedelendiğini ifade etti. Yazıcıoğlu, ÖSYM'nin yaptığı sınavların kamu vicdanını rahatlatacak şekilde şeffaf olmadığını ve iflas ettiğini ileri sürdü. ''Adaletli şeffaf imtihan'', ''Milletin vicdanında ÖSYM'nin kalemi kırılmıştır'' yazılı dövizler taşıyan grup, ''Ablalar, ağabeyler, hani bize şifreler'' sloganı attı. Öte yandan bir başka grup, ''şifre mağduru'' dedikleri bir tabutla Abdi İpekçi Parkı'na gelerek imza kampanyasına destek verdi.