-BBP'DEN REFERANDUMA ''EVET'' TOPLANTISI İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, iktidar ve muhalefetin ülkenin meselelerini TBMM'de dahi görüşmediklerini ifade ederek, ''Neticede ortaya milleti esas tam kamil sivil bir anayasa çıkması gerekirken, bunların kavgası yüzünden çıka çıka yamalı bir bohça çıktı'' dedi. İstanbul Grand Cevahir Otel'de düzenlenen, ''Yirmi dört saat kesintisiz demokrasi için eksik ama evet'' toplantısı, Milli Mutabakat Çağrısı'nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okunmasının ardından BBP eski Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 12 Eylül 1980 darbesini anlattığı bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra konuşan Topçu, TBMM'nin duvarında yazan ''Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'' anlayışını geçte olsa, eksikte olsa hayata geçirmeye kararlı olduklarını söyledi. Yazıcıoğlu'nun ''bu mesele iktidar muhalefet kavgası değildir. Bu mesele gecikmiş ama milletimizin hakkı olan 24 saat kesintisiz demokrasiyi yaşama meselesidir'' dediğini hatırlatan Topçu, bu meselenin hukuk devleti olma, bağımsız yargıya kavuşma, yürütmenin, yargının, yasamanın yerli yerine oturması meselesi olduğunu kaydetti. Topçu, ''Bu mesele artık dağdaki çobanın, köşkteki Cumhurbaşkanıyla hukuk önünde aynı olma meselesidir'' diye konuştu. -''AKLINIZA UYUYORSA ''EVET'', UYMUYORSA ''HAYIR'' DİYİN''- Topçu, iktidar ve muhalefetin halkın meselelerini çözmek yerine kavga etmekle meşgul olduklarını savunarak, şunları kaydetti: ''İktidar ve muhalefet sadece kavga ediyorlar. Ülkenin meselelerini görüşecekleri yer olan TBMM'de bile görüşmediler. Ve neticede milleti esas alan tam kamil sivil bir anayasa çıkması gerekirken, bunların kavgası yüzünden çıka çıka yamalı bir bohça çıktı. Ve şimdi de bunu hiç sıkılmadan, utanmadan milletin huzurunda adeta bir siyasi argüman haline getirdiler. Bunun üzerinden partizanlık yapıyorlar. Burada yapacağımız şey şudur; Bu eksikte olsa, yamalıklı da olsa, sivil bir anlayışın önünde bir adım olan bu anayasa paketinin maddelerine tek tek bakın. AKP'ye bakmayın, CHP'ye bakmayın, MHP'ye bakmayın onlar sizi düşman edecek. O maddelerde eğer sizin mantığınıza, aklınıza, milletle ilgili ideallerinize uyuyorsa gidin 'evet' diyin. Uymuyorsa da 'hayır' diyin. Ama bunların kavgasına ortak olmayın.'' Topçu, Mecliste bulunan partilerin görevinin yasa ve denetim yapmak olduğunu, yasa teklifi için iktidar muhalefete gitmese bile, muhalefetin ''gel bakalım sen millet için ne yapıyorsun'' demesi gerektiğini savunarak, ''Demediler. Birisi gelsin televizyona dedi. Diğeri bu Meclis bunu yapamaz dedi. Ne yasa yaptılar ne de denetim. Sadece millet meselelerinin çözülmesi gereken Meclis kürsüsünde kavga ettiler'' dedi. O dönem hükümete Anayasayla ilgili 11 sayfalık bir teklif sunduklarını belirten Topçu, ''Biz onlardan, emeklinin, engellinin, kadınlarımızın, çocuklarımızın, sorunlarının çözülmesini, eğitimin önündeki engellerin açılmasını istedik. Çocuklarımız artık kılık kıyafetlerinden ötürü onun bunun ülkesinde okumasın. Artık cuntaları koruyan ve kollayan madde ortadan kalksın'' diye konuştu.