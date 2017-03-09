BBP’den referandum açıklaması: Sizleri epey beklettik…

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 16 Nisan'da yapılması planlanan referanduma ilişkin, "Ankara'ya döndükten sonra çok gecikmeden kısa bir süre içerisinde de inşallah kararımızı açıklarız. Çünkü kamuoyunu ve sizleri epey beklettik. Bizim partimiz dışında da hemen hemen kararını açıklamayan hiçbir parti kalmadı" dedi.

Destici, partisinin Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında düzenlenen istişare toplantısında konuştu. 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, BBP’nin HDP haricindeki tüm partilerle bu süreçte görüşme yaptığını söyledi.

BBP lideri Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu yapan tek parti de BBP'dir çünkü bizim farkımız orada. Birileri ayrıştırabilir, birileri kamplaştırabilir ama biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak birleştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Hep birlik diyeceğiz, büyük birlik demeye devam edeceğiz. Tabi burada bunu yaparken kendimizde kamuoyuna dedik ki biz de bu kararı istişare ederek vereceğiz. Kurullarımızın, teşkilatlarımızın tahammüllerini ölçeceğiz, teşkilatlarımız ne diyor. Sadece il ve ilçe teşkilatlarımız değil Avrupa'daki kuruluşlarımız, Alperen teşkilatımız, kadın kollarımız, diğer merkez kurullarımız bunların hepsiyle görüştükten sonra bütün bu değerlendirmeleri karar organımız olan merkez karar yönetim kuruluna getireceğiz. Memleket için devletimiz için neyi doğru görüyorsak hiç çekinmeden, kınayanların kınamasına da aldırmadan doğru gördüğümüzün, doğru bildiğimizin yanında duracağız. İnşallah, onu da yapacağız. Biz istişarelerimizi, temayül yoklamalarımızı hemen hemen tamamladık. Tabi Sivas'ı dinlemeden, Sivas'ı bilgilendirmeden, Sivas teşkilatlarımızla bu süreci yüz yüze konuşmadan bir karar alamazdık ya da bir karar açıklayamazdık. Onun için bugün buradayım. Çünkü Sivas bizim söğüdümüz, rahmetli şehit liderimizin memleketi."

"Epey beklettik"

BBP'nin kararını en kısa sürede vereceğini belirten Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ankara'ya döndükten sonra çok gecikmeden kısa bir süre içerisinde de inşallah kararımızı açıklarız. Çünkü kamuoyunu ve sizleri epey beklettik. Bizim partimiz dışında da hemen hemen kararını açıklamayan hiçbir parti kalmadı. Biz ince eleyip, sık dokuduk, bir yanlış yapmama konusunda büyük bir gayretin içerisinde olduk. Hepsiyle konuşarak doğru bir karar vermeye çalışıyorum ve inşallah bu kararı verirken de en büyük yardımı Rabbimden ümit ediyorum. Her namazımın sonunda da 'Yarabbi bana senin rızan dışında bir söz söyletme ve iş yaptırma' diye dua ediyorum. İnşallah Rabbim bizi bir yanlışın içinde ya da yanlış bir kararın içinde bırakmasın."