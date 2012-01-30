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Politika

BBP'den MHP'ye ziyaret TBMM (A.A)

30 Ocak 2012 14:49

-BBP'den MHP'ye ziyaret TBMM (A.A) -30.01.2012 - BBP Genel Başkan Yardımcısı ve parti bünyesinde oluşturulan 12 Eylül Mağdurları Komisyonu Başkanı Remzi Çayır, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural'ı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklama yapan Remzi Çayır, Vural'a TBMM'de yapılmasını istedikleri bazı düzenlemeleri ilettiklerini ifade etti. Çayır, bu düzenlemeler arasında, ''darbe yapanların, 27 Nisan e-muhtarı ve 28 Şubat postmodern darbe girişimlerini gerçekleştirenlerin herhangi bir aftan yararlanmaması, darbelerle yönetimi ele geçirenlerin mal varlıklarının araştırılması ve mal varlıklarına el konulması, vatandaşlıktan çıkarılan 70 bin kişinin yeniden vatandaşlığa geçmesinin sağlanması, ihraç edilenlerin mesleklerine yeniden dönmeleri ve kaybettikleri özlük haklarının verilmesi, darbe yapanların isimlerinin kurum ve kuruluşlardan, askeri tesislerden, park bahçelerden, bulvar, cadde ve sokaklardan silinmesi'' bulunduğunu bildirdi. Çayır, 4 Nisan'da Kenan Evren'in yargılanmasının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, ''Sembolik de olsa bu dava önemlidir'' dedi.

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