BBP'den MHP ile ittifaka yeşil ışık

Yaklaşan 1 Kasım seçimleri öncesi, parti ittifaklarının gündemde olduğu bir dönemde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ile ittifak konusunda yeşil ışık yaktı. Destici, “Kendi teşkilatlarımdan çok bu süreçte MHP teşkilatlarına mensup olan arkadaşlar aradılar bu ittifakın gerçekleşmesi noktasında. Bunun ülkenin içinden geçtiği duruma baktığımızda ne kadar zaruri bir işbirliği olduğunu da görüyoruz” dedi.

İHA’nın haberine göre; Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki olaylar ve yaklaşan 1 Kasım seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Destici, MHP ile ittifak olup olmayacağı tartışmalarının hatırlatılması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Hiçbir ön şartta bulunmadık"

“Eğer bu istenir ve arzu edilirse son gün son saatte de bu mümkündür. Yani burada zaman diye bir problem yoktur. Biz milletin ve ülkenin menfaatini öne koyarak siyaset yapan bir siyasi partiyiz. Milletten gelen talebi, ülkücü ve milliyetçi camiadan gelen talebi yok sayamazdık. Kendi teşkilatlarımdan çok bu süreçte MHP teşkilatlarına mensup olan arkadaşlar aradılar bu ittifakın gerçekleşmesi noktasında. Bunun önünde bir engel yoktur. Bunun ülkenin içinden geçtiği duruma baktığımızda ne kadar zaruri bir işbirliği olduğunu da görüyoruz. Onun için hiçbir ön şartta da bulunmadık."

"Bizim için ülkemiz ve milletimizin geleceği daha önemlidir. MHP’nin Sayın Genel Başkanının ve değerli yöneticilerinin vereceği karara da saygı duyarız. Ama milletin böyle bir arzusu açık. Halkın yüzde 70’ine yakın bir kesimi bu işbirliğini arzu ediyor. Buradan çıkan sonuçta 20’lerde falan kalmaz. Biz bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı."