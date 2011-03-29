-BBP'DEN ''İDAM'' KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, idam cezasının geri getirilmesine yönelik bir imza kampanyası başlattıklarını belirterek, ''TCK bu milletin ne fıtratına ne geleneğine ne medeniyetimize ne misyonumuza uygun. Elin adamı dayattı, bizim partilerin hepsi sıraya geçti, AB hayal tüneline girdiler ve başımıza bu belaları çıkarttılar'' dedi. Topçu, Abdi İpekçi Parkı'nda, partisinin Ankara İl Başkanlığınca ''idam yasasının geri getirilebilmesi için'' imza kampanyası başlatması dolayısıyla düzenlenen toplantıda, gazetecilere açıklamalarda bulundu. İdam cezası tartışmalarıyla birlikte ''bazı elitlerin, tuzu kuruların feryat etmeye başladıklarını, insan hakları savunuculuğuna soyunduklarını savunan Topçu, ''Çağdaş hukuktan bahsediliyor. Millet idamın geri gelmesini istedikçe bu elit grup hemen diyor ki 'bunlar hezeyandır'. Ama şu bir gerçektir ki 5 yaşındaki Bedrettin'in hırpalanmış bedenini sabah çöpçüler Haliç Köprüsü'nde buldukları günden bu tarafa çocuklarımız cinsel istismara tabi tutularak öldürülüyor. Çocuklarımız ya üvey anne vaya üvey baba elinde katlediliyor. Neticede ortada bir şey var ki devlet geleceğimize sahip çıkamıyor'' diye konuştu. ''Muhsin Yazıcıoğlu hadisesiyle 'Keş dağlarında devlet itibarı kar altında kaldı' demiştim, şimdi Kayserili üç kuzunun körpe bedenleriyle gölet kıyısındaki toprak altında kaldı bu itibar'' diyen Topçu, parti olarak bütün illerde başlattıkları imza kampanyasından söz etti. Millete, ''bölücü, ahlaki ve ekonomik terörün sona ermesi için idamın gelmesini istiyor musunuz?'' diye soracaklarını belirten Topçu, toplanan imzaları TBMM'ye teslim edeceklerini bildirdi. BBP dışındaki partilerin kiminin ''oy vererek'' kiminin de ''göz yumarak'' idam cezasının kaldırılmasına katkı sağladığını savunan Topçu, devletin değil ailelerin af yetkisi olabileceğini vurguladı. Yalçın Topçu, ''İlayda'nın annesi feryat ediyor, bugün Fırat parçalanmış, bir tarafta bulundu. Bu nasıl devlet? Bütün bunlar ortada olurken bölücü terör 50 bin insanımızı katletmiş, bizi milyarlarca dolar kayba uğratmış, hala daha devlete millete gerdan kıracak, devlete tokat atacak. Bunları soralım millete, millet böyle mi diyor'' diye konuştu. Topçu, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu'nun her zaman yasalarda idam cezasının olmasını savunduğu yönünde açıklama yaptığının anımsatılması üzerine, ''Tebrik ediyorum Burhan hocayı, olması gereken budur, insan fıtratına, vicdanına uygun olan budur'' dedi.