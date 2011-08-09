-BBP'DEN HÜKÜMETE TERÖRLE MÜCADELE ÖNERİSİ ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP), hazırladığı kitapçık ile terörle mücadele konusunda hükümete önerilerde bulundu. ''Terörle Mücadele İçin Öneriler'' başlıklı kitapçık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a bugünkü ziyaretinde sunuldu. Türkiye'nin terör vasıtasıyla zor durumda bırakma faaliyetlerinin uzun yıllardan beri sürdüğü belirtilen kitapçıkta, son 27 yıldır Türkiye'nin baş belası haline gelen bölücü terörün amacının da diğer terör faaliyetlerinden farklı olmayıp, ülkenin iç ve dış dengelerinde taviz koparma hedefi güttüğü ifade ediliyor. Bu süreçte ülke yönetiminde bulunan hükümetlerin terörle etkin mücadele yapmadığı ve neredeyse meselelerin kangren halini aldığı savunuluyor. ''Karanlık odaklar tarafından tezgahlanan terör faaliyetleri çağımızın savaş tekniklerinden birisi olduğu için vakıanın ciddiyetine uygun duruş ve tedbirler alınmalıdır'' ifadelerin yer aldığı öneri kitapçığında şunlar kaydedildi: ''Bölücü terör ile mücadele etmek için siyaset-bürokrasi-toplum birlikteliğini ve topyekün mücadele azmini ortaya koymak gerekmektedir. BBP olarak bölücü terörle mücadele etmeyi bir milli dava olarak görüyoruz. Bölücü terör konusunda yaklaşımımız milli davalarda olması gereken ciddiyet ve fedakarlık çerçevesinde şekillenmektedir.'' -''MOBİL BİRLİKLER KURULMALI''- BBP'nin hazırladığı kitapçık da, terörle mücadele konseptinin ''Güvenlik, refah, özgürlük'' bağlamında değerlendirilmesi önerisinde bulundu. Güvenlik ana başlığı altında ''Sınır Güvenliği'', ''İstihbarat'', ''Teröristlerin Etkisizleştirilmesi'', ''Terörün Finansal Kaynaklarının Yok Edilmesi'', ''Terörün Uluslararası kaynaklarının Yok Edilmesi'', ''Terörün Uluslararası Desteğine Karşı Mücadele'', ''Hukuki Çözümler'', ''Psikolojik Çözümler'' alt başlıkları yer alıyor. Güvenlik ana bağlığı altında hazırlanan bölümde en dikkat çekici kısım ise ''Çete faaliyetlerine ve gizli örgütsel terör eylemlerine karşı, düzenli ordularla açık mücadele stratejileriyle netice almanın mümkün olmadığı'' belirtilerek bunun için ''Mobil birlik'' kurulması önerisi. Aynı başlık altında yapılan bir başka öneri de ise, ''Yanlış politikalar sonucu Kuzey Irak'ta belirleyici gücünü kaybettiğimiz kırmızı çizgilerimizi ilgililerine yeniden hatırlatmalı ve gerekli irade ve yaptırım gücü tekrar gösterilmelidir. Kuzey Irak Bölgesel Güç unsurlarını güçlendirecek muhatap alma ve tanıma politikaların tatminkar sonuçlar doğurmadığı ortadayken bu konudaki ısrarın anlamsızlığı karşısında yeni strateji ve politikalar üretilmesi şarttır'' denildi. -''YILDIRIM MAHKEMELERİ KURULSUN'' ÖNERİSİ Güvenlik ana başlığı altında dikkat çekici diğer öneriler ise şöyle: ''Terör davalarına bakacak, davaların seri bir şekilde sonuçlandırılmasına yardımcı olacak 'Yıldırım Mahkemeleri' ya da 'Terör Suçları Mahkemelerinin' kurulması ve terör suçları için İdam Cezasının yeniden getirilmesi. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirici, vatan sevgisini ve ortak ülke algısını benimseyen sinema ve televizyon eserleri yapımı teşvik edilmeli. Terörün psikolojik etkisini asgariye düşürmek için karşı propaganda yöntemleri uygulanmalıdır. Terörle mücadele eden güvenlik güçlerinin moral motivasyonunu kuvvetlendirecek görsel ve yazılı yayınlar önemsenerek desteklenmelidir.'' Özgürlük ana başlığı ile hazırlanan bölümde, ''Devleti ebed, milleti esas alan, insan öncelikli, sivil, demokratik bir anayasa yapılması'' önerisi yer alırken, Refah ana başlığındaki bölümde ise, ''Bölgedeki şehirler sürgün yeri değil cazibe merkezi haline getirilmesi'' istendi.