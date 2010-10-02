-BBP'DEN AYASOFYA'DA BAYRAM NAMAZI DİLEKÇESİ ANKARA (A.A) - 02.10.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, Ayasofya'da Bayram Namazı kılınması yönünde dilekçe verdiklerini bildirdi. Topçu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonunu ziyaretinde gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. BBP'nin Numan Kurtulmuş ile hareket etme olasılığı var mı?'' sorusu üzerine Topçu, Kurtulmuş'u kardeşi olarak gördüğünü ve bundan dolayı da bu süreçte Kurtulmuş ile sık sık telefonla görüştüklerini söyledi. BBP'de milliyetçi, maneviyatçı demokratik bir çatı oluşturmaya çalıştığını, halkın beğendiği ancak baraja takılır kaygısıyla oy vermediği siyasi figürlerle ittifak oluşturmak istediğini belirten Topçu, amacının BBP'nin zemini üzerinde eşit şartlarda bir çatı oluşturmak olduğunu ifade etti. ''Numan Bey'e bu yönde teklifiniz oldu mu?'' sorusunu Topçu, ''Hayır. Biz iki kardeş dar günlerde nasıl birbiriyle görüşürse öyle görüşüyoruz. Böyle bir teklifimiz olmadı, böyle bir şey konuşmadık'' diye yanıtladı. Zamanı geldiğinde Kurtulmuş ile de bu kapsamda görüşeceğini belirten Topçu, ''Numan Bey de dahil milliyetçi, maneviyatçı, demokrat duruş içinde olan, bayrak bir, dil bir, millet bir, devlet bir diyen, milletin değerlerinin yanında duran, bireysel hak ve özgürlüklerle alakalı çabası olan, bu ülke hukuk devleti olsun, bağımsız yargı olsun diye çalışan toplumun sevdiği beğendiği herkese gidip tabiri caiz ise kapılarında bekleyeceğim'' diye konuştu MHP'nin Ani Harabelerindeki Fethiye Camisi'nde Cuma Namazı kılmasına ilişkin soru üzerine Topçu, kendilerinin de Kültür Bakanlığına Ayasofya'da bayram namazı kılınması yönünde bir dilekçe verdiklerini hatırlattı. Dilekçelerine henüz cevap alamadıklarını dile getiren Topçu, ''İnşallah MHP'nin attığı adım, diğer yerler için gerekçe olur'' değerlendirmesinde bulundu. Anayasanın ilk 3 maddesiyle ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine Topçu, ''Türkiye'deki 72 milyonun bu maddelerle sorunu yok. Sorunu olan Kandil, sorunu olan İmralı. Bu maddelerin değişmesini onlar ve arkasındaki güçler istiyor'' görüşünü dile getirdi.