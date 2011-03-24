-BBP'DEN "1 BARDAK" BEDAVA BENZİN İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) üyesi bir grup, akaryakıta yapılan zamları bedava benzin dağıtarak protesto etti. BBP İstanbul İl Başkanlığından bir grup, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde ''bedava benzin 300 metre ileride'', ''bedava benzin 100 metre ileride'' yazılı pankartlar açarak seyir halinde olan sürücüleri uyardı. ''Bedava benzin'' uyarılarını gören şoförler, Okmeydanı Kasımpaşa istikametinde uzun kuyruklar oluşturdu. Çevredeki esnafın da dükkanlarını kapatarak arabalarıyla benzinliğe geldiği görüldü. Araçlarının depolarını doldurmak umuduyla benzin kuyruğuna yanaşan sürücüler, benzinlik girişinde bir sürprizle karşılaştı. BBP'nin sadece 1 bardak benzin dağıtması, sürücülerde hayal kırıklığı yarattı. Pek çok sürücü ise BBP'nin bu eylemini benzinin pahalılığına 1 bardakla dikkat çektiği için anlamlı buldu. Protesto eyleminin ardından konuşan BBP İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, Türkiye'nin kendi benzinini üretecek rafineri tesislerine sahip olduğunu, ama buna rağmen vatandaşların dünyadaki en pahalı benzini kullandıklarını söyledi. Karacan, benzine ödenen miktarın yüzde 70'den fazlasının, Özel Tüketim Vergisi olduğunu belirterek, daha önce de bu vergilerin düzenlenmesi için protesto eylemi gerçekleştirdiklerini, fakat bunun AK Parti hükümetinde bir karşılık bulmadığını kaydetti. Benzin fiyatlarının çeşitli bahanelerle artırıldığını ifade eden Karacan, ''Devlet eliyle bir soygun yapılıyor. Çünkü petrol üreten merkezlere en yakın ülke olduğumuz halde, dünyanın en pahalı benzinini biz alıyoruz. Bunun nedeni devletin koyduğu vergiler'' dedi. Karacan, devletin, finansmanını vatandaşın cebine atarak sağlamaya çalıştığını kaydederek, şöyle konuştu: ''Bu durum kabul edilemez. Devlet eliyle soyguna ve vatandaşın kazıklanmasına karşıyız. İnşallah halkımız bir gün teveccüh gösterir de BBP'yi iktidara getirirse benzin fiyatlarını Avrupa Birliğinin ortalamasına getireceğiz. Ayrıca, benzinden alınan Özel Tüketim Vergisi ayrı bir adaletsizlik oluşturuyor. Vergide genel bir kaide vardır. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınır. Holding patronu Ahmet Bey ile pazarcı Hasan abinin ödediği vergi bir değildir. Bu durum kabul edilemez.''