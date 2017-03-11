BBP'de 'Sivas' krizi: Genel merkezin vebaline ortak olmayacağız!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanlığı, Genel Başkan Mustafa Destici'nin yaptığı "Referandumda 'evet' diyeceğiz" açıklamasıyla ilgili olarak yaptı. İl başkanı Uğur Bulut "Sivas teşkilatları olarak genel merkezin vebaline ortak olmayacağız" açıklamasında bulundu.

"Sivas teşkilatları olarak genel merkezin vebaline ortak olmayacağız" diyen Bulut, "Orucunu bozanlar kefaretini kendi ödemeli, bizleri bu kefarete ortak etmemeli. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleriyiz" ifadesini kullandı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas, partinin "baba ocağı" olarak anılıyor.

Sivas’taki parti binasında basın toplantısı düzenleyen İl Başkanı Uğur Bulut, şöyle konuştu:

"Hayır’ oyu verecekler de, ’Evet’ oyu verecekler de bizimdir. Yıllar boyu aynı çilelere ram olup (boyun eğip), aynı sıkıntıları hep birlikte çekmişlerdir. Partimizin içine fitne sokulmaya çalışılıyor, biz bu fitneye asla ve asla müsade etmeyeceğiz. Son günlerde ’evet-hayır’ ekseninde yapılan tartışmalar bizleri ziyadesiyle üzmüş ve yıpratmıştır. Bizler partimize her daim sahip çıkacağız. Gün, partimizin birlik günüdür. Gün, partimize sahip çıkma günüdür. Ancak genel başkanın aldığı kararı taşımayacağımız ortadadır. Sivas teşkilatları olarak genel merkezin vebaline ortak olmayacağız. Orucunu bozanlar kefaretini kendi ödemeli, bizleri bu kefarete ortak etmemeli. Çünkü biz Muhsin Yazıcıoğlu’nun yetimleriyiz. BBP Sivas İl Teşkilatları olarak bundan böyle hiçbir polemiğin içerisine girmeyeceğiz."

Destici, "Sivas teşkilatı kararın yanında" demişti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, dün Yavuz Oğhan'ın Bidebunudinle programında yaptığı açıklamada partinin yerel teşkilatlarından gelen tepkileri değerlendirdiklerini söylemişti. Destici şöyle konuşmuştu:"Evet diyen de vardır, hayır diyen de vardır. Saygı duyuyorum ama partinin aldığı karar var. Artık bütün arkadaşlarımızın bu kararın arkasında durması gerekir. Gelen eleştirilerin hepsi asparagas, sosyal medya haberleri. Sivas teşkilatındaki arkadaşlarımızın hepsi itirazlarını söyledi ama daha sonra aldığımız kararın yanında olduğunu ifade etti."