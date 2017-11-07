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Politika

BBP'de divan üyeleri seçildi

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan ilk Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, genel sekreterliğe Üzeyir Tunç yeniden getirilirken, divan üyeleri de seçildi

07 Kasım 2017 15:54

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan ilk Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) toplantısında, genel sekreterliğe Üzeyir Tunç yeniden getirilirken, divan üyeleri de seçildi.
BBP\'nin 10\'uncu Olağan Kurultayı\'nın ardından toplanan MKYK\'da, divan üyeleri seçilirken, toplantıda görev dağılımı da yapıldı. Görevleri belirlenen isimler, şöyle: 
\"Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Medya Tanıtım ve Sosyal İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, Yan Kuruluşlar ve Sivil Toplumdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, Ekonomi ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ürgüp, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Dış İlişkiler ve Türk-İslam Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan, Hukuk İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Samet Bağcı, Eğitim ve Ar-Ge\'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan\"

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