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Politika

BBP yüzde 1'i bulamayınca genel başkan istifa etti

Seçimlerde aldığı oy yüzde 1'e bile ulaşmayan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra hiçbir varlık gösteremeyen BBP'nin Genel Başkanı Yalçın Topçu

13 Haziran 2011 03:00

 

T24 - Seçimlerde aldığı oy yüzde 1'e bile ulaşmayan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu kaybettikten sonra hiçbir varlık gösteremeyen BBP'nin Genel Başkanı Yalçın Topçu istifa eden ilk isim oldu. BDP Genel Başkanlığı'ndan istifa ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Yazıcıoğlu, "Kurucu Genel Başkanımız Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi emaneti olarak gördüğümüz Büyük Birlik Partisi’ni, üzerinde hiçbir hesap yapılmasına müsaade etmeden milletle buluşturduk" dedi.

Açıklamasında "Demokrasilerde milletin iradesinin üstüne söylenecek sözün olmadığı" vurgulayan Topçu, şunları kaydetti:

"Millet sandıkta konuşmuştur. Milletin takdiri de başımızın tacıdır.

Seçim sonuçları neticesi ortaya çıkan mevcut başarısızlığı kendi üzerime alıyor ve rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahadetinden bu yana yürütmekte olduğum BBP Genel Başkanlığı görevini bırakıyorum.

Seçim sürecinde olağanüstü bir çaba gösterip, büyük fedakârlıklar yapan partimizin MKYK üyelerine, milletvekili adaylarına, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, belde başkanlarına, mahalle ve köy temsilcilerine, üyelerine, gönüldaşlarımıza ve tabi ki Alperenlere şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum.

Partimizin yetkili kurulları (Başkanlık Divanı ve MKYK) 15 Haziran 2011 tarihinde toplanarak bundan sonraki süreci tayin edecektir."

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