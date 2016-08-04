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Politika

BBP: Yenikapı mitingine davet edilmememiz demokrasi açısından büyük eksiklik

"Maalesef sadece AKP, CHP ve MHP’nin davet edildi"

04 Ağustos 2016 23:41

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yenikapı mitingine yoğun katılım sağlayacaklarını ancak partimizin ve diğer siyasi partilerin mitinge davet edilmemiş olmalarını, demokrasinin yeniden tesisi yönünde büyük bir eksiklik olarak gördüklerini dile getirdi.

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra meydanlarda olduklarını dile getiren Destici, “7 Ağustos tarihinde İstanbul Yenikapı'da büyük bir miting yapılacağı duyurulmuş ve bu önemli mitinge de maalesef sadece AKP, CHP ve MHP’nin davet edildi. Birlik ve beraberliğe ve milletçe kenetlenmeye en çok ihtiyaç duyuyoruz. Böyle bir günde meydanlarda olmuş partimizin ve diğer siyasi partilerin ilan edilen bu mitinge davet edilmemiş olmalarını demokrasinin yeniden tesisi yönünde büyük bir eksiklik olarak görüyoruz.” dedi.

Büyük mitinge davet edilmemelerine rağmen BBP ve Alperen Ocakları'nın meydanlarda olacağın dile getiren Destici, “Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak bu mitinge davet edilmemiş olsak bile, Türk milleti olarak birliğimizin ve beraberliğimizin yeniden sağlanması ve milletçe yeniden sıkıca kenetlenilmesi adına Partili arkadaşlarım ve Alperen kardeşlerimin Yenikapı mitingine yoğun katılım sağlayarak meydanda olacaklarını büyük Türk milletine ilan ediyoruz.”dedi.

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