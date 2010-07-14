BBP: Terörün geldiği noktadan herkes sorumlu

T24 - Başbakan Erdoğan, siyasi partilerle terörü konuşmak için düzenlediği siyasi turda bugün son olarak BBP lideri Topçu ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin arından bir açıklamada bulunan parti genel sekreteri Destici, terörün geldiği noktada herkesin aynı derece sorumlu olduğunu, referadumda da "24 saat kesintisiz demokrasi için evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.



BBP Genel Sekreteri Mustafa Destici, ''Bugüne kadar ülkeyi, bizi yönetenler, şu anda muhalefette olan partiler, 26 yılda terörün geldiği bu noktada, 8 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi kadar sorumludurlar'' dedi.



AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, parti liderleriyle görüşmesi kapsamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan partiden ayrılırken, Destici görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Görüşmede ağırlıklı olarak terör ve referandum konularının görüşüldüğünü belirten Destici, özel güvenlik görevlileri, emekliler ve fındık üreticilerinin sorunlarının da görüşmede ele alındığını bildirdi. BBP'nin yapıcı, sorumlu ve yol gösterici bir siyaset anlayışını benimsediğini belirten Destici, ''özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantıları hariç bütün siyasi partilerle görüşebileceklerini'' ifade etti. Bugün Başbakan Erdoğan ile paylaştıkları bilgilerinin bir bölümünü, iki yıl önce bir rapor halinde sunduklarını anımsatan Destici, Türkiye'de terörün 26 yıldır çözülemediğini ve topyekün mücadele edilemediğine şahit olduklarını bildirdi.



Destici, ''Bugüne kadar ülkeyi, bizi yönetenler, şu anda muhalefette olan partiler, 26 yılda terörün geldiği bu noktada, 8 yıldır ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi kadar sorumludurlar. Son 8 yıldan Adalet ve Kalkınma Partisi sorumludur'' diye konuştu.



Türkiye'nin terörle mücadelesini yabancıların desteği olmadan tek başına çözmesi gerektiğini savunan Destici, partisinin de bugüne kadar terör üzerinden siyaset yapmadığını bundan sonra da yapmayacağını belirtti.





'24 saat kesintisiz demokrasi için referanduma evet'





BBP'nin referandumda ''Evet'' oyu kullanacağını anımsatan Destici, ''Biz cunta anayasası istemiyoruz'' dedi. Anayasa değişikliğini ''eksik olmasına rağmen olumlu bulduklarını'' belirten Destici, ''Geçici 15. maddenin iptal edilmesine mi karşı çıkacağız? Engellilerin pozitif ayrımcılığına mı karşı çıkacağız? Çocuk istismarcılığına mı karşı çıkacağız? Emeklilerin ve memurlarımızın toplu görüşme hakkı elde etmesine mi karşı çıkacağız? YAŞ kararlarına yargı yolunun açılmasına mı karşı çıkacağız? Biz neye karşı çıkacağız?'' diye sordu.





'İdam cezasının kapsamı genişletilerek getirilmeli'





Muhalefetin ''bu paket milletin, işsizliğine, aşsızlığına yoksulluğuna çare mi?'' şeklindeki eleştirilerine de değinen Destici, ''Evet, değil. O zaman 'sen milletin işsizliğine aşsızlığına yoksulluğuna çare olacak bir öneriyi bu paket görüşülürken Mecliste niye iktidara sunmadın kardeşim' diye adama sormazlar mı? Niye alternatif bir paketle gelmedin diye sormazlar mı? Biz bunu bir AKP oylaması, bir Hükümet oylaması olarak görmüyoruz. Bir Anayasa Mahkemesi paketi oylaması olarak görüyoruz. Sloganımız şu; 24 saat kesintisiz demokrasi için 'eksik ama evet' diyoruz BBP olarak'' diye konuştu. Bir soru üzerine Destici, idam cezasının kapsamının genişletilerek getirilmesini istediklerini de söyledi. Mustafa Destici, başka bir soruyu yanıtlarken de terörle mücadele için oluşturulacak mobil birliklerin maaş ve özlük haklarının diğerlerinden farklı olmasını istediklerini ifade etti.





