BBP: Tahammül sınırları zorlanıyor

BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin içinde yer aldığı helikopterin düşmesiyle ilgili olarak henüz sonuç alınamamasını değerlendirdi.



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu dahil toplam 6 kişinin içinde bulunduğu helikopterin Kahramanmaraş'ta düşmesi ve dün saat 16.00 civarında meydana gelen olayın ardından hala enkaza ulaşılamaması üzerine, BBP'den 'Tahammül sınırları zorlanmakta ve tüketilmektedir" açıklaması geldi.



Basını bilgilendirmek amacıyla gün boyu kameraların karşısına çıkan BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, yaklaşık 12 saatir süren çalışmaların sonuç vermemesi üzerine, saat 03.30 gibi yeni bir açıklama yaptı.



"12 saat oldu. Çalışmaları devletin ilgli birimleriyle takip ettik. Yapılan çalışmalarda henüz bir sonuç elde edilememesi dava arkadaşlarımızı üzmüştür" diyen Topçu, "Bir ihmalin olduğunu düşünmüyoruz ancak sonuç alınamaması üzüzntü verici ve bir an evvel bir açıklama bekliyoruz" dedi.



"Henüz bir sonuç alınamamasının sebepleri, ilgililerce kamuoyunu tatmin edici şekilde açıklanmalı" diyen Topçu, "Nedenler açıklanmalıdır. Bu noktada, bütün sorumluluk bu işi yürüten devletin ilgilii birimlerinindir. Çalışmaların ne noktada olduğunun, en yetkili ağızdan bir an evvel ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Gelinen noktada, Türk milletinin ve camiamızın tahamül sınırları zolanmakta ve tüketilmektedir. Acilen tatmin edici bir açıklama bekliyoruz" şeklinde konuştu.



