BBP: Suikaste inanmıyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Efe, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili “Bizler kadere inanan insanlarız. Merhum Genel Başkanımızın suikast sonucu öldüğüne inanmıyorum” dedi.





Efe, merhum Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından kamuoyundaki “suikast” söylemlerinden ve spekülasyonlardan son derece rahatsız olduklarını vurguladı.



Yazıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebinin araştırılmasını istediklerini ve bu yöndeki çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Efe, şöyle devam etti:



“Almanya'dan bugün gelen kırım ekipleri, Kahramanmaraş'taki enkazın bulunduğu yere intikal etmiş durumdadır. İncelemeler sonucunda kesin sonuç ortaya çıkacak. Kamuoyundaki suikast söylemlerinden ve spekülasyonlardan son derece rahatsızız. Bizler kadere inanan insanlarız. Merhum Genel Başkanımızın suikast sonucu öldüğüne inanmıyorum. Ancak bir taraftan da her ihtimali göz önünde bulundurarak, araştırmalarımızı sürdürüyoruz.”

