BBP seçime kendi isim ve amblemi ile katılacak

Yeni seçim sistemi ile ilgili konuşan Bulut, “Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor, tabiri caizse küresel emperyalist güçler ülkemizi bir mengeneye tabi tutmaya çalışıyor. Bu minvalde Türk milletinin ve devletimizin birliğine, beraberliğine hizmet eden siyasi organizasyonlarda birlikte olmaktan şeref duyuyoruz.

Bu manada Türk milletine birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmekte bana göre dünyanın en büyük ibadetlerinden biri olsa gerek. Çünkü çeşitli İslam coğrafyalarına baktığımız zaman kan ve gözyaşı var. Türk milletinin Türk devletinin Türk askerinin beklenen bir millet olduğunu görüyoruz. Ekonomik krizin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkiledi” diye konuştu.