BBP seçim beyannamesini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 1 Kasım'da gerçekleştirilecek Milletvekili Genel Seçimi için vaatlerini açıkladı. Destici, "Yüzde 10 seçim barajını derhal kaldıracağız. Çiftçiye mazotu 1 liradan vereceğiz. Her yıl 100 bin sosyal konut yapılacak. YÖK kaldırılacak. Beşikten mezara kadar herkes sağlık sigortalı olacak. 65 yaş maaşına yüzde 100 zam yapacağız. Kamuda çalışan taşeronları kadroya alacağız" dedi.

Karşı'da yer alan habere göre, BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Ankara Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Bu seçim sözde istikrar için inanmadığın partilere oy verip zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını değil, inancının gereğini yerine getirip haysiyetini koruyacağın seçimdir. Bir tarafta hırsızlık ve haksızlık, diğer tarafta alınteri ve adalet arayışı. Tercih senin. Safını belirle. Ülkemizde terörü sonlandıracak, sosyal birliği ve kardeşliği tesis edeceğiz. Edirne'deki kardeşinin acısını Kars'taki kardeşi duyan, Diyarbakır'dan yükselen sese Konya'dan ses veren bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.



"Çözüm süreci, adı altında PKK'yı güçlendiren tüm unsurları ortadan kaldıracağız"



Artan terör olaylarına değinen Destici, çözüm sürecine yönelik açıklamalarda bulunarak "Ülkemizde terörü sonlandıracak, sosyal birliği ve kardeşliği tesis edeceğiz. Edirne'deki kardeşinin acısını Kars'taki kardeşi duyan, Diyarbakır'dan yükselen sese Konya'dan ses veren bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. İnsanların bir arada ve mutlu yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle ilmek ilmek dokuyacağız. 'Çözüm süreci' adı altında PKK'yı güçlendiren, ülkemizi bölünme noktasına getiren, kardeşliğimize göz diken, 'çözülme süreci'ni tüm unsurları ve sonuçları ile birlikte ortadan kaldıracağız. Bu süre içerisinde devleti zaafa uğratan, milleti mağdur edenlerden de hukuk önünde hesabını soracağız" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 10 seçim barajını kaldıracağız"



Yüzde 10 seçim barajını kaldıracaklarını açıklayan Destici, "Yüzde 10 seçim barajını derhal kaldıracağız. Seçim sistemini sosyal adalete ve milletimizin beklentilerine uygun hale getireceğiz. Siyasi partilerin aldıkları oy oranına göre Meclis'e girmesinin ve nispi temsil sistemine göre tüm toplum kesimlerinin Meclis'te temsil edilmesinin önünü açacağız. Siyasi partilerin kendi amblemlerini kullanarak seçim işbirliği yapmalarının önünü açacağız. Referandum müessesesine daha fazla işlerlik kazandıracak, önemli yasaları milletin onayına sunucağız. Asgari ücret açlık sınırının altında olmayacak, en az bin 500 TL olacak ve asgari ücretten vergi alınmayacaktır" şeklinde konuştu.



"Çiftçiye mazotu 1 liradan vereceğiz"



Çiftçiye mazotu 1 liradan vereceklerini kaydeden Destici, "Üretici ve tüketici arasında fahiş karlar elde eden aracıların rolü azaltılacak, üretici ve tüketiciyi korunacaktır. Çiftçiye mazotu 1 liradan vereceğiz. Çiftçinin pazar sorunu çözülecektir, ürün borsaları kurulacak. Esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ'lere Koordinasyon ve Planlama Merkezleri ile çözüm ortağı olacağız. Her yıl 'Sosyal Devlet Projesi' kapsamında evi olmayan en alt gelir düzeyindeki ailelere her yıl 100 bin sosyal konut yapılacaktır" açıklamasında bulundu.



"YÖK kaldırılacak"

YÖK'ün kaldırılacağını belirten Destici, yükseköğretim konusunda devlete düşen görevleri yapmak üzere üniversitelerarası kurulun yapısının yeniden düzenleneceğini kaydetti. Sağlık hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıklayan Destici, "Beşikten mezara kadar herkes sağlık sigortalı olacak; yeşil karta ve herhangi bir ek ödemeye gerek kalmadan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. Vatandaşlarımızın eczanelerde borçlu olduklarını öğrendikleri katkı payı ödemeleri kaldırılacaktır" dedi.



"Kamuda çalışan taşereonları kadroya alacağız"





Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınacağını söyleyen Destici, vaatlerini şöyle sıraladı: "İş barışı sağlanacak ve asgari ücretten vergi alınmayacaktır. İşçi, memur ve emekliye yüzde 50 oranında zam yapılacaktır. Er ve erbaşlara asgari ücret oranında askeri ücret verilecektir. SGK primleri devlet tarafından ödenecektir. Emeklilik için prim ve yaş çelişkisi giderilecek. Emeklilik yaşla değil, hizmet yılı ile olacak. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülecek, kadınlarımız 25 yıl çalıştıklarında 45 yaşında, erkeklerimiz 30 yıl çalıştıklarında 50 yaşında isterlerse emekli olabilecek"



"65 yaş maaşına yüzde 100 zam yapacağız"

65 yaş maaşına zam yapılacağını söyleyen Destici, "Yaşlılarımıza hürmet ve ikram Allah-u Teala'ya saygıdandır. Bu bağlamda 65 yaş maaşına yüzde 100 zam yapacağız. Yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan, evlerinde bakımını sağlamaya yönelik hizmetler çeşitlendirilerek, yaygınlaştırılacaktır. Yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır" diye konuştu.



1 Kasım seçimlerinin önemine değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu seçim ya her gün ayaklar altında ezilmenin ya da baş tacı edilmenin seçimidir. O halde inandığınız gibi davranın, haysiyetinizi seçin. Bu seçim sözde istikrar için inanmadığın partilere oy verip zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmasını değil, inancının gereğini yerine getirip haysiyetini koruyacağın seçimdir. Bir tarafta hırsızlık ve haksızlık, diğer tarafta alınteri ve adalet arayışı. Tercih senin. Safını belirle."