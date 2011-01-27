-BBP ÖZEL YETKİLİ SAVCI İSTEDİ ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Sekreteri Mustafa Destici, eski genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili Devlet Denetleme Kurulunun (DDK) açıkladığı rapora ilişkin, ''DDK'nın raporu şüpheleri ortadan kaldırmadı, tam tersine şüpheleri derinleştirdi, arttırdı. Bizim şüphelerimizde, tespitlerimizde, yani ihmal var, hata var, kusur var diye ortaya koyduğumuz tespitlerde ne kadar haklı olduğumuzu DDK raporları ortaya koydu'' dedi. Destici AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. ''Bu işler Türkiye'de zor, hukuk içerisinde hak aramak gerçekten zor. Kimse durup dururken, 'Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının başına böyle bir hadise geldi DDK'yı oluşturalım, bunu bir araştıralım' demedi'' diyen Destici, ısrarlı takipleri sonucunda DDK ve Cumhurbaşkanlığın harekete geçtiğini, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ve DDK üyelerine camiaları adına teşekkür etti. Çok ciddi bir çalışmanın ortaya konulduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Genel başkanın eşiyle birlikte ortaya koyduğumuz tespitlere, şüphelere, DDK raporunda tamamına yer verdiler ve haklılığımızı ortaya koydu ki bizim bu şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu, DDK raporu da ortaya koydu. 6 bölümden oluşan raporda, kaza öncesi, hadisenin oluş anı, nasıl oluştuğuna dair tespitler, arama kurtarma, yerin bulunması, bilgi kirliliği ilgili bütün tespitler var. Kurulan Kaza Kırım Komisyonu'nun yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi var, teknik bulgularında içinde bulunduğu 72 tane tespit içerisinde bütün bunlar var. 29 öneri yapmışlar ve bu önerilerin pek çoğunda; 'artık bundan sonra savcıların işi' diyorlar. Bizde olay ilk olduğu andan itibaren Kahramanmaraş Başsavcılığı'ndan da ailenin başvurusu ile bir soruşturma da yürütülüyor. Bu raporda inşallah savcılarımıza bir tutanak olacak, dava açılacak önümüzdeki günlerde. Aile ile birlikte sayın genel başkanımızın öncülüğünde, Sayın Başbakana yaptığımız ziyarette de söylemiştik. Biz özel yetkili savcı istiyoruz. Çünkü bu hadise gösterdi ki sadece birkaç kişinin ölümüyle neticelenen bir kaza olarak bunu görmemek lazım. İşin doğrusu daha bu bir kaza mıdır, değil midir, suikast mıdır, sabotaj mıdır onu da bilmiyoruz.'' BBP Genel Sekreteri Destici, eski genel başkanlarının ölümünü bir şahadet süreci olarak adlandırdıklarını ve bunu öyle adlandırmaya devam edeceklerini kaydetti. ''DDK'nın raporu şüpheleri ortadan kaldırmadı, tam tersine şüpheleri derinleştirdi, arttırdı. Bizim şüphelerimizde, tespitlerimizde yani ihmal var, hata var, kusur var diye ortaya koyduğumuz tespitlerde, ne kadar haklı olduğumuzu DDK raporları ortaya koydu'' diyen Destici, önümüzdeki günlerde Meclis'te kurulan komisyonun raporunu açıklayacağını, bundan sonrasının savcının, hukukun işi olduğunu söyledi. Destici, Yazıcıoğlu ailesi ve BBP olarak bir ve bütün halinde işin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.