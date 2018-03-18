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Politika

BBP Lideri Destici'den Çanakkale şiiri

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Çanakkale ile ilgili şiir okuduğu görüntüsü, ilgi görüyor

18 Mart 2018 14:37

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Çanakkale ile ilgili şiir okuduğu görüntüsü, ilgi görüyor.
Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümü nedeniyle vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirini okuyan Destici, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Destici, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle şu mesajı yayınladı:
“Dün Çanakkale’de yedi düvele karşı nasıl direnmişsek, bugün de bölenlere, böldürenlere ve her türlü emperyal projelere karşı yine yiğitçe direneceğiz. Milli birlik ve beraberliğimize zarar vermeye çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır. Üniter devlet yapımıza saldıranlar, Anadolu’da Türk’ün varlığını yadırgayanlar ve savaş açanlar, tarihin tozlu ve kara sayfalarında kaybolacaklardır. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi hürmet ve rahmetle yâd ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

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