BBP lideri Destici: MHP ile ittifak görüşmeleri devam ediyor

MHP ile ittifak konusunda konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "MHP ile aynı kökten geliyoruz. İttifak konusunda görüşmelerimiz devam ediyor ama neticelenmiş bir şey yok" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Düzce'de Cedidiye Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kamuoyunda seçimler öncesinde MHP ile iş birliği yapmaları konusunda bir beklentinin olduğunu söyledi.



Seçim ittifakı konusunda beklentinin siyasi partilerde de oluştuğunu belirten Destici şunları söyledi: "Kamuoyunun ve tabanların MHP ile ittifak yapmamız konusunda birtakım beklentileri, yakıştırmaları var. Doğaldır, biz MHP ile aynı kökten geliyoruz. MHP ve BBP'nin seçim iş birliği yapması konusunda kamuoyunda algı meydana gelmesini, tabanlarda böyle bir hissiyat belirmesini normal karşılıyorum.



Siyasi partilerin böyle bir arayışı var. BBP'nin yüzde 10'un üzerinde çok büyük bir potansiyeli var. Seçim zamanı vatandaşlara gidip, 'Biz BBP'yi seviyoruz, Genel Başkanı da iyi, rahmetli Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da iyiydi ama barajı aşamaz, o yüzden oyunuzu bize verin' diyorlar. Bunu tüm siyasi partiler yapıyor. Ellerinden bu kozu almanın yolu, BBP'nin ya da içinde bulunduğu oluşumun barajı aşacağını, Meclise gireceğini millete göstermek. Biz bunu göstermek için çalışıyoruz. Biz milletin önüne alternatif koymak için çabalıyoruz. Millet, 'ya evet, biz iktidarın hatalarını biliyoruz, ekonomik olarak perişanız, işsizlik şu kadar arttı, esnaf, çiftçi herkesin problemi var, PKK ve ihanet şebekeleri ile sürdürülen müzakereleri biliyoruz, bunları onaylamıyoruz' diyor.