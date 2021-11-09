BBP lideri Destici: Lütfü Türkkan ihraç edilmeli, İyi Parti bunu yapmazsa o zaman Meclis bunu yapmalıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de bir şehit yakınına küfür eden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın, partisinden ihraç edilmesi gerektiğini belirterek, " İyi Parti'nin Genel Başkanı ne hikmetse, artık aralarında nasıl bir bağ, yakınlık, ilişki varsa bu ahlak fukarası çukur adamı savunmaya devam ediyor"

Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"EYT'lilerin talepleri çözülmelidir"

Bütçe görüşmelerinin devam ettiğine işaret eden Destici, "EYT'lilerin talepleri mutlaka çözülmelidir. Asgari ücret enflasyona, artan döviz fiyatlarına, pahalılaşan hayata ezilmemeli" diye konuştu.

Destici, asgari ücretten verginin kaldırılması ve işverene desteğin verilmeye devam edilmesi gerektiğini de vurguladı.

"Lütfü Türkkan ihraç edilmeli"

Destici, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesine ilişkin de şunları söyledi: "İyi Parti'nin bu şahsı ihraç etmesi gerektiğinin altını bir kez daha çiziyorum. Şehidin bacısına küfür etmiş hiç kimse bu Meclis'in çatısı altında bulunamaz, 'bu milletin değerleriyle siyaset yapıyorum' diyen hiçbir siyasi partinin çatısı altında bulunamaz.



İyi Parti eğer gerçekten samimi bir duruş gösterecekse disiplin kuruluna sevk etmeli ve ihraç etmelidir. Eğer İyi Parti bunu yapmazsa o zaman Meclis bunu yapmalıdır. Şehidimizin bacısına küfür eden bir milletvekili Meclis çatısı altında bulunmamalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, süratle yargılanarak cezası verilmeli ve milletvekilliği düşürülmeli."