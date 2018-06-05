BBP lideri Destici: HDP'nin kapatılması lazım

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk TV'de yayınlanan bir programda açıklamalarda bulundu. Destici Güneydoğu'da, Trakya ve Ege'ye göre kat kat fazla oy aldıklarını belirterek, Cumhur İttifakı'nın Doğu ve Güneydoğu oylarına ciddi katkı sağlayacaklarını söyledi. Destici, "Biz BBP olarak kendimizi Anadolu'nun mayası olarak görüyoruz. Birleştirici bir gücü olarak görüyoruz ve dolayısıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarında da bir katkı yapacağımızı düşünüyoruz. Diyarbakır, Van ve diğer bölge illerine gittim. Cumhur İttifakı'na ve partimize karşı bir teveccüh var. Kürtlerin sadece HDP'ye oy vereceği değerlendirmesini doğru bulmuyorum. HDP'nin PKK'nın partisi olduğu çok açık ve net. Dolayısıyla ben Kürt kardeşlerimizin PKK'yı değil, Cumhur İttifakı'nı tercih edeceklerine inanıyorum." Destici, Güneydoğu'da yaşananları terör meselesi olarak tanımlayarak, "Eğer orada bir hak ve özgürlükler mücadelesi var ise biz zaten o mücadelenin yanında sonuna kadar dururuz. Yani oradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları var ve bunlar giderilmiyorsa, temel hak ve özgürlükleriyle ilgili bir takım sıkıntılar varsa biz zaten sonuna kadar onların yanında dururuz. Yani onların haklarının savunucusu oluruz. Kendimiz için ne istiyorsak biz oradaki kardeşlerimiz için de onu istiyoruz" diye konuştu.



"HDP, KANDİL'İN, BEBEK KATİLİ ÖCALAN'IN PARTİSİDİR"



HDP'nin terör örgütü partisi oluğunu ifade eden Mustafa Destici, şunları söyledi: "HDP'nin terör örgütünün partisi olduğu gerçeğinin üzerini örtmemek gerek. HDP, Kandil'in, bebek katili Öcalan'ın partisidir. Vatandaşın bunu bilmesi lazım. HDP Marksist Leninist bir partidir. Bu milletin inancına, kültürüne karşı olan bir partidir. Esasen HDP'nin kapatılması gerek, ancak hukuken PKK'nın partisi olduğunun ispatlanmasıyla bu mümkün olabilir. Bu, YSK'nın meselesi değil, bu Yargıtay Başsavcılığı'nın ve Anayasa Mahkemesi'nin meselesi. Tabii bize göre aslında HDP'nin, BDP'nin, PKK'nın partilerinin kapatılması lazım. Çünkü terör örgütüyle direkt ilintililer. Direkt aralarında bağ var. Biz de tabii partilerin kapatılmasına ilkesel olarak karşı olduğumuzu ifade ettik. Bence parti içinde suçu işleyenlerin bu işin bedelini ödemesi lazım ama burada durum farklı. Yani burada organizasyon tamamen PKK'ya ait. Bunun da hukuken ispatlanması lazım. Hukuken ispatlandıktan sonra kapatılması da doğru olabilir."



Tabanlarının yüzde 90'lık bölümünün Büyük Birlik Partili isimleri Meclis'e taşımak için AK Parti'ye oy vereceğini belirten Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan desteğin de aynı oranda olduğunu ifade etti.



Destici, Büyük Birlik Partisi'nin Türkiye'nin meselelerinin çözüme katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bir sürü hak mağduru kesimler var şu anda. Onların hepsi bizi arıyorlar. Bunları onlar da açıklayabilirler, bu ittifak seçim meselelerinin yanında bütün bu hak mağdurlarının meselelerini, memleket meselelerini anlatıyorum. Mesela bu SMA hastalarının meselesi... Ne kadar hak mağduru varsa BBP onların sesidir."



Destici, sadece Türkiye'de yaşayanların değil Türk İslam coğrafyasındaki mazlum ve mağdurların sesi olacaklarını söyledi.



"ERKEN SEÇİM İHTİMALİ GÖRMÜYORUM"



Mustafa Destici, en az 3 Büyük Birlik Partili adayın milletvekili seçileceğine inandığını söyleyerek, "HDP barajı aşsın aşmasın Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu sağlar. Cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğu farklı ittifaklarda olsa bile erken seçim ihtimali görmüyorum. Seçimden hemen sonra erken seçim ihtimalini 2 şekilde görmüyorum. Birincisi zaten seçimi Cumhur İttifakı'nın hem Meclis'te hem Cumhurbaşkanlığı'nda kazanacağı için görmüyorum. İkincisi de çok düşük ihtimal ama velev ki öyle olsa, orada da ben Cumhurbaşkanı'nın Mecliste bir uzlaşma arayacağını ve neticede bu uzlaşmanın da bulunabileceğine inanıyorum" diye konuştu.



Mustafa Destici , Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin bir soru üzerine de, "İnşallah seçim öncesi Kandil'e operasyonun tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.