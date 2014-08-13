BBP lideri Destici: Dışarıdan bir el partimizi karıştırmaya çalışıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Bugün gazetesinin haberine göre, çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek kararı sonrası AK Parti Genel Merkezi’nde bazı toplantılar yapıldığını iddia eden Destici, "Bir el partimizi karıştırmaya çalıştı” dedi.
'Soma, Reyhanlı, 17-25 Aralık unutuldu mu?'
Şaibeli bir seçim süreci geçirildiğini dile getiren Destici, yine de milletin tercihine saygılı olduğunu ifade ederek “İlk kez halkın oyları ile cumhurbaşkanı seçilen Sayın Erdoğan’ı tebrik ediyorum” diye konuştu. Yolsuzluk iddialarına değinen Destici, “Soma, Reyhanlı, 17 ve 25 Aralık iddiaları, Uludere ve Afyon’daki 25 Şehit olayları unutuldu mu” diye sordu.
BBP içerisinde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun desteklenmediği iddialarına Destici, “Biz inandığımızın yanındayız, kazananın değil” diyerek cevap verdi.
'İktidar partisi genel merkezinde görüşmeler var'
BBP içinde birilerinin kargaşa çıkarmak istediğini iddia eden Destici, şöyle konuştu: “Dışarıdan bir el partimizin bu kararından sonra partimizin içerisinde girdi ve partimizi karıştırmaya ve bu kararımızı itibarsızlaştırmaya çalıştı. Bizzat iktidar partisi genel merkezinde yapılan görüşmeler var.
Ben bunları isim isim söylerim. Bilgiye dayanmadan bir şey konuşmuyoruz. Tarihiyle, saatiyle, yeriyle, kimler var toplantıda, hepsini biliyoruz. Bu işlerin edep, ahlak dışı olması rahatsız ediyor. Herkes ölçülü davranması lazım. Bu devam edecek olursa ben bunları açıklarım" dedi.
'Aldığımız karardan pişman değiliz'
“Susma sustukça sıra sana gelecek diye bir slogan vardır” diyen Destici, “Artık sıra bize geldi, bizi bitirmeye çalışıyorlar” dedi. Parti olarak aldıkları karardan pişman olmadıklarını aktaran BBP lideri, demokratik bir tavır sergilediklerini aktardı. Parti içinde farklı görüşte olanların olabileceğine değinen Destici, “Bu partimizin istişaresi sonucu almış olduğu bir karardır” ifadelerini kullandı.
‘Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyordu’
BBP lideri Destici, cumhurbaşkanlığı seçiminin şaibelerle gerçekleştiğini iddia etti. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde Başbakan Erdoğan’ın istifa etmesi gerektiğine vurgu yapan Destici, "Aday olan her memurun istifa etmesi gerekirken Erdoğan istifa etmedi. Devletin tüm imkânları kullanılarak seçime gidildi” dedi.