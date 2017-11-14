BBP Lideri Destici, Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim’i ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti.

Bir süre önce Ankara Büyükelçiliğine atanan Hazar İbrahim’i, elçilik binasında ziyaret eden Destici, yeni görevinde başarılar diledi.

“Türk dünyasının çok önemli bir ülkesi olan Azerbaycan bizim için çok önemli” diyen Destici, “Biz Azerbaycan’ı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi kendimizden farklı görmüyoruz. Hem dil, hem iman hem de soydaşlık anlamında da bağımız var. İki devlet tek milletiz. Biz bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi daha çok Türk Dünyasına ve Azerbaycan’a önem veriyor” dedi.

Hazar İbrahim ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyük Birlik Partisi Azerbaycan’da çok seviliyor. Bunun nedeni ise Türk dünyasına ve Azerbaycan’a karşı olan samimi duyguları her şartta dile getirmesi ve destek vermesidir. Biz bundan çok memnunuz. Sayın Destici’ye çok teşekkür ediyor, Muhsin Beyi de rahmetle anıyoruz” dedi.



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