T24 LogoT24 Logo
Politika

BBP Lideri Destici, Azerbaycan Büyükelçisi İbrahim’i ziyaret etti

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti

14 Kasım 2017 18:50

ANKARA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan\'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’i ziyaret etti.
Bir süre önce Ankara Büyükelçiliğine atanan Hazar İbrahim’i, elçilik binasında ziyaret eden Destici, yeni görevinde başarılar diledi.
“Türk dünyasının çok önemli bir ülkesi olan Azerbaycan bizim için çok önemli” diyen Destici, “Biz Azerbaycan’ı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi kendimizden farklı görmüyoruz. Hem dil, hem iman hem de soydaşlık anlamında da bağımız var. İki devlet tek milletiz. Biz bunu böyle görüyoruz. Bu şekilde de ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Büyük Birlik Partisi daha çok Türk Dünyasına ve Azerbaycan’a önem veriyor” dedi.
Hazar İbrahim ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyük Birlik Partisi Azerbaycan’da çok seviliyor. Bunun nedeni ise Türk dünyasına ve Azerbaycan’a karşı olan samimi duyguları her şartta dile getirmesi ve destek vermesidir. Biz bundan çok memnunuz. Sayın Destici’ye çok teşekkür ediyor, Muhsin Beyi de rahmetle anıyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA BÜYÜK Birlik Partisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Azerbaycan Ankara Büyükelçisi HazarBirBüyükelçiliğineHazarDesticiAzerbaycanAzerbaycanıAzerbaycanlıHemBizBuBüyük Birlik PartisiTürk Dünyasına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24