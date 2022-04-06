BBP lideri Destici: Akatyakıtta ÖTV ve KDV kaldırılmalı

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılarak vatandaşın rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin pek çok alanda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerine maruz kaldığını ifade etti.

Üreticilerin desteklenmesi, tarımda girdi maliyetlerini düşürecek tedbirler alınması gerektiğini belirten Destici, son zamanlardaki zamların en önemli sebeplerinden birinin akaryakıttaki artışlar olduğuna işaret etti. Destici, "Bütün dünyada fiyatlar arttı ama akaryakıt fiyatlarının neredeyse dörtte biri KDV ve ÖTV. Akaryakıtta KDV ve ÖTV kaldırılmalı ve vatandaş rahatlatılmalı. Akaryakıta yapılan artış pek çok üründe artışa neden oluyor" dedi.

"Enflasyonun aşağı evrilmesi yönünde beklentimiz vardı ama bunu göremedik"

Bir soru üzerine, mart ayı enflasyonun yüksek geldiğini belirten Destici, "Enflasyonun yaza doğru giderken aşağı evrilmesi yönünde beklentimiz vardı ama şu ana kadar bunu göremedik. Beklentimiz, ümidimiz, mayıs ayı ile birlikte enflasyonun yükseliş trendinden iniş trendine doğru evrilmesi" diye konuştu.

Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenerek asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini dile getiren Destici, yenilenebilir enerji projeleri önündeki bürokratik engellerin de kaldırılmasını istedi.

Destici, bir soru üzerine, Millet İttifakı'nın ortak aday seçmekte çok zorlanacağını, hatta büyük ihtimalle bir aday üzerinde uzlaşamayacaklarını ve farkı adaylarla seçime gideceklerini düşündüğünü aktardı.