BBP kurulu Yazıcıoğlu'ndan sonra ilk kez toplandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından sonra ilk kez toplandı. Toplantıda, partiyi 45 gün içinde kurultaya götürecek geçici genel başkan seçilecek.



Toplantıda Yazıcıoğlu'nun fotoğrafı sandalyesine konuldu, masaya da Türk bayrağı örtüldü. Başkanlık Divanı üyeleri, "Genel Başkan Vekili" sıfatıyla açıklama yapan Genel Sekreter Yalçın Topçu ile bu masanın arkasında durdu.



Topçu, açıklamasına, "Türk-İslam dünyasının, büyük Türk milletinin, dünyadaki bütün iyi insanların, alperenlerin, camiamızın başı sağolsun, Allah sabır versin, sabrımızı artırsın. Ebedi siyasi liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 canımızın, şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" sözleriyle başladı.



Toplantıda, parti tüzüğünün 15. maddesine göre, MKYK üyelerinden birinin partiyi 45 günlük süre sonunda kurultaya götürmesi için geçici genel başkan seçileceğini bildiren Topçu, "MKYK Üyelerimizin her biri bu süreç için yetkindir. Baştan belirlenmiş bir aday yoktur. Kurulumuz kendi içinde yapacağı müzakere ile uygun adayı bulup görevlendirecektir" dedi.



Yazıcıoğlu ve helikopter kazasında hayatını kaybeden diğer partililerle ilgili sürecin de ele alınacağını belirten Topçu, şöyle konuştu:



"Ebedi siyasi liderimizle birlikte şahadete ulaşan beş canımızla ilgili süreç partimizce Türk'ün töresine, İslam'ın ahlakına, 'Devlet ebed, millet esas' anlayışına göre kanunlara ve hukuka riayet esasınca takip edilmiş, kadere tam imanın yanında kazanın bütün safhaları ve devam eden süreci partimiz yetkililerince takip, tetkik, inceleme, araştırma, mukayese, yetkili otoritelerle buluşturma gibi her türlü tedbiri almış olup, sonuca ulaşmada her şüphe ve ihtimali değerlendirerek varma kararlılığındadır. Olayla ilgili sonuç en ufak ayrıntısı ile kamuoyu ile paylaşılacaktır. Neticenin gereği ne ise onun yapılması kararlılığında olunacaktır."



ABD Başkanı Barack Obama'nın Türkiye ziyaretini de değerlendiren Topçu, Türk milletine adeta "Talk show" gibi sunulan ziyaretin milli çıkarlar açısından asla kabul edilemeyecek dört sonuçla neticelendiğini savundu.



Veto hakkı kullanılmayarak Fransa'nın NATO'nun askeri kanadına Türkiye açısından hiçbir kazanım elde edilmeden karşılıksız olarak girmesinin sağlandığını, hükümetin bu konuda acziyet gösterdiğini ileri süren Topçu, "bölücü kanal"ın yayınına izin verilmesini, peygambere ve İslam dünyasına hakareti "Demokrasi" diyerek geçiştiren Danimarka Başbakanı Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına, uluslararası diplomatik esaslara aykırı ayak üstü sözlü taahütle "evet" denildiğini söyledi.



Bu konuda Türkiye'nin menfaatlerinin yazılı garantiye alınmadığını, onurunun zedelendiğini savunan Topçu, Ermenistan'la ikili ilişkilere girilmesini doğru bulmadıklarını da bildirdi. Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev'in İstanbul'daki toplantıya katılmadığı gibi bir bakanla bile temsile gerek görmemesi bizim haklılığımızın ispatıdır" görüşünü dile getirdi.



Topçu, gelecek süreçte ABD ve bölge açısından son derece önem taşıyacak Irak-İran¬Afganistan konularında ülkenin çıkarlarıyla örtüşmeyen sonuçların da ortaya çıktığını savundu.



29 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Topçu, partisinin kazayla başlayan süreçte 4 gün seçim sahasından çekildiğini, Yazıcıoğlu'nun vefatının ilanıyla karşıt propaganda başlatıldığını, sandık denetimlerinin kalmadığını söyledi.



Topçu, buna karşın Yazıcıoğlu'nun seçim öncesi paylaştığı sonuç ve öngörünün kendileri açısından gerçekleştiğini kaydetti.



BBP'nin seçimlerden yüzde 2.4 oy aldığını, 50 belediye hedeflendiğini, itirazlarının lehlerine sonuçlanması durumunda bunun 25'ini alacaklarını belirten Topçu, "Partimizin oy oranı aleyhimizdeki sürece rağmen yüzde 140 artmıştır" dedi.



"Herhangi bir partiden birleşme teklifi aldınız mı?" sorusuna da Topçu, "Hayır. Genel Başkanımızın sağlığında koymuş olduğu siyasi irade neyse bütün kurullarımız ve camiamız o siyasi iradenin devamından yanadır" yanıtını verdi.



Toplantıya, 29 Mart'ta seçilen Sivas'ın yeni Belediye Başkanı Doğan Ürgüp de katıldı.