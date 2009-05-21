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Politika

BBP kurultayı 24 Mayıs pazar günü toplanacak

21 Mayıs 2009 16:37

Büyük Birlik Partisi (BBP) 4. Olağanüstü Büyük Kurultayı 24 Mayıs Pazar günü toplanacak.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopter kazasında yaşımını yitirmesinin ardından, BBP'de yetkili kurullar tarafından olağanüstü kongre süreci başlatılmıştı.

Atatürk Spor Salonu'nda saat 09.00'da başlayacak kongrede, genel başkanlık seçiminin yanı sıra 50 kişilik Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MYK) üyeliklerine de seçimler yapılacak.

Toplam 1050 delegenin oy kullanacağı kongrede, mevcut Genel Başkan Yalçın Topçu'nun yanı sıra Tuna Koç ve Adem Işık da genel başkanlık için adaylıklarını açıkladılar.

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