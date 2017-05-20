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Yaşam

BBP ilçe başkanı bıçaklı kavgada yaralandı

BBP Osmaniye'nin Kadirli İlçe Başkanı tedavi altına alındı

20 Mayıs 2017 00:35

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan tartışmada, BBP İlçe Başkanı Ali Börklüce, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çamlıkahve mevkisinde seyyar kebapçılık yapan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Ahmet A, henüz belirlenemeyen bir nedenle 44 yaşındaki Börklüce ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Ahmet A. ile Börklüce kavga etti.

Bu sırada seyyar arabasındaki ekmek bıçağını alan Ahmet A, Börklüce'yi kolundan yaraladı. Ahmet A. ayrıca aynı bıçak ile kendisini de karnından yaralayarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulans ile bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılan Börklüce, tedavi altına alındı.

Olayın ardından evine kaçtığı öğrenilen Ahmet A. ise polis ekipleri tarafından ikametinden alınarak Kadirli Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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