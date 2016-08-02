T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

BBP il başkanı tutuklandı

Ertan Gökçe, Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü

02 Ağustos 2016 20:10

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan BBP Aydın İl Başkanı Nazilli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İl Başkanı Ertan Gökçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü’nün haberine göre, tutuklanan Ahmet Şamil Kavlak’in sahibi olduğu Nazar gazetesinde çalışan ve Efeler ilçesinde gözaltına alınan BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe, akşam saatlerinde Nazilli adliyesine sevk edildi.  Adliyede 2 saat hakim karşında kalan Gökçe, mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

ETİKETLER

bbpdarbegirişimisoruşturmaaydınil başkanıgözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24