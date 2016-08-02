BBP il başkanı tutuklandı

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında geçtiğimiz gün gözaltına alınan BBP Aydın İl Başkanı Nazilli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan İl Başkanı Ertan Gökçe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sözcü’nün haberine göre, tutuklanan Ahmet Şamil Kavlak’in sahibi olduğu Nazar gazetesinde çalışan ve Efeler ilçesinde gözaltına alınan BBP Aydın İl Başkanı Ertan Gökçe, akşam saatlerinde Nazilli adliyesine sevk edildi. Adliyede 2 saat hakim karşında kalan Gökçe, mahkeme tarafından tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.