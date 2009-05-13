BBP helikopterinin pilotu kalp hastasıymış

Helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu olayını inceleyen TBMM Araştırma Komisyonu’na ulaşan ilk raporda önemli iddialar var.



Alman Sivil Havacılık Kurumu, kaza kırım uzmanı Türk ve Alman vatandaşı, 20 yıllık pilot Volkan Sürmeli’nin komisyona verdiği raporda, ABD Federal Havacılık Dairesi’nin kazadan altı gün önce, aynı seri tüm helikopterlerdeki bazı parçaların değiştirilmesini, aksi halde helikopterin kontrolünün kaybedilme olasılığının bulunduğu vurgulanıyor.



Gazeteport’un haberine göre, AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü başkanlığında toplanan komisyon, kaza sonrası, BBP’nin davetiyle Türkiye’ye gelen ve helikopter ile olay yerini inceleyen pilot Volkan Sürmeli’nin raporunu ele aldı. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) tarafından 19 Mart 2009 tarihinde acil kod ile yayınlanan ve 206 serisi helikopteri içeren (düşen helikopter) “Acil Uçuşa Elverişlilik Direktifi’’ bilgilerinde şu görüşler yer aldı:



‘Yakıt koluna dikkat’



Daha fazla uçuş yapmadan önce her bir Lever Assembly’nin (Motora yakıt gönderen çevirici kollar) doğru bir şekilde kurulup yerine oturtulduğundan emin olunması için kontrol edilmesini gerektiriyor. Transport Canada bu konuyu rapor etmiştir. İncelemede, bearing’in üzerinde kontrol edildiğine dair işaret olsa da, Lever Asembly’nin üretimi sırasında doğru bir biçimde yerine oturtulmadığı anlaşılmıştır. Bu durum arıza ve helikopterin kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlanabilir.



Amerikan Havacılık Dairesi (FAA), 10 Mart 2009 tarihinde denetim yaptı. Daha fazla uçmadan önce, belirli seri numaralı helikopterlerin kerterizin doğru kurulmuş olup olmadığını belirlemek için denetlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Transport Canada, 50 saatten az uçmuş helikopterlerde ya da son 50 saatlik uçuş esnasında kurulmuş Lever Assambly’li helikopterlerde tehlikeli bir durumun ortaya çıkabileceği uyarısını FAA’ya bildirmişti. Transport Canada da bu helikopterlerin Kanada’daki daimi uçuşa elverişliliğini garanti altına almak için CF-2009-10 direktifini yayımladı.



Üretim Kanada’da



Bu helikopter modelleri Kanada’da üretildi ve ABD’deki uçuşları için de ruhsatlandırıldı. Transport Canada, FAA’yı anılan durum hakkında bilgilendirdi. FAA Transport Canada’nın bulgularını araştırdı ve ABD’deki uçuşlar için ruhsat verilmiş bu tip tasarımdaki uçuşlar için uyarı yaptı. Bu güvenlik durumun aynı tip tasarımdaki diğer helikopterlerde bulunması ya da ortaya çıkması muhtemeldir. Daha fazla uçmadan önce yanlış kurulmuş ya da Lever Assembly’ye uygun olmayan bir biçimde yerleştirilmiş herhangi bir kerterizin yenisiyle değiştirilmesi de gerekir. Bu kural, Acil AD’yi alan her kişiyi bağlar.”



Parçalar değiştirildi mi?



Sürmeli, komisyona sunduğu ve kendisinin çektiği fotoğrafların da yer aldığı bilgi notunda da, rapordaki uyarıların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından helikopteri işleten şirkete iletilip iletilmediğini ve şirketin parçaları değiştirip değiştirmediğini sordu. Sürmeli, bu kadar kısa sürede parçaların değiştirilmesi ihtimalinin “Zayıf’’ olduğunu da iddia etti ve şu görüşleri savundu:



‘GPS cihazı nerede’



Garmin NS 430 modelinde bir GPS cihazı bulunur. Bu cihaz, helikopterin önünde bir engebe olması durumunda ikaz verip, başka istikamete yönlendirir. Cihaz uçuş sırasında mutlaka kullanılmış olmalı. Helikopterde seyyar bir GPS cihazı daha olduğu ancak bulunamaması önemli bir ayrıntıdır.



‘Pilot kalbinden rahatsız’



Merhum pilot Kaya Istektepe’nin ileri derece kalp rahatsızlığı olduğu ve 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçmesi ve sağlık raporu ile uçuş lisansının uzatılması söz konusu… Ancak, önemli sağlık sorunu olan kişiye, hangi komisyon ve hastane uçabilir raporu verir, araştırılmalı…



ELT kırık ama…



ELT anteninin kırık olduğu çekilen fotoğraflardan da görünüyor. Ancak, antenin bağlı olduğu kaportada hiçbir hasar ve çizik olmaması danıştığım mühendisler tarafından da tuhaf bulunmaktadır. Ayrıca, anten kırık dahi olsa yeni nesil bir cihaz olduğu için uydulara sinyal yollayabilir.



Fotoğraflar farklı



Kaza mahallinde kendi çektiğim fotoğraflar ile sabit olan helikopterin bazı parçaları üzerinde farklılıklar var. Helikopterde bulunan ve SHGM tarafından ikaz edildiği halde sökülerek Ankara’ya getirilen parçaları kaza mahallinde inceleme fırsatı bulamadık. Bu çok rahatsız edici bir ayrıntıydı.

