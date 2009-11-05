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Yaşam

BBP helikopterinde bir iddia daha

BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasını araştıran TBMM Araştırma Komisyonu’na, dün bir iddia daha iletildi.

05 Kasım 2009 02:00

BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasını araştıran TBMM Araştırma Komisyonu’na, dün ilginç bir iddia daha iletildi.

Komisyon dün sürpriz bir biçimde BBP’lilerin dinlenmesini istedikleri kaza kırım uzmanı pilot Volkan Sürmeli’yi ağırladı. Sürmeli, bir radar memurunun kendisine “helikopterin 6 derecelik sapma ile uçtuğunu” söylediğini belirterek, “Bu kadar tecrübeli bir pilot, 6 derecelik sapmayla uçmaz” dedi. Sürmeli, bu nedenle helikopterin dışarıdan yönlendirilip yönlendirilmediğinin araştırılması gerektiğini söyledi. Komisyon Pazartesi günü Esenboğa Havalimanı’nda incelemelerde bulunacak. 

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