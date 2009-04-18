T24 LogoT24 Logo
Politika

BBP 'helikopter'in peşinde!

18 Nisan 2009 17:30

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama-kurtarma çalışmalarında bir çok aksaklıklar yaşandığını, yapılanların takipçisi olacaklarını ve hesap soracaklarını söyledi.

Şanverdi, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Destici ile düzenlediği basın toplantısında, kazaya ilişkin bazı konuların halen aydınlatılmadığını iddia etti.

Kazaya ilişkin ön rapor hazırlayan Alman kaza kırım ekibinin raporunun kesin hükme varmak için yeterli olmadığını belirten Şanverdi, "Ön rapor hadisenin ne yüzde 100 sabotaj ne de yüzde 100 sabotaj olmadığını belirtmektedir" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24