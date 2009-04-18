BBP 'helikopter'in peşinde!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Şanverdi, Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin düşmesinin ardından arama-kurtarma çalışmalarında bir çok aksaklıklar yaşandığını, yapılanların takipçisi olacaklarını ve hesap soracaklarını söyledi.



Şanverdi, parti genel merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Destici ile düzenlediği basın toplantısında, kazaya ilişkin bazı konuların halen aydınlatılmadığını iddia etti.



Kazaya ilişkin ön rapor hazırlayan Alman kaza kırım ekibinin raporunun kesin hükme varmak için yeterli olmadığını belirten Şanverdi, "Ön rapor hadisenin ne yüzde 100 sabotaj ne de yüzde 100 sabotaj olmadığını belirtmektedir" dedi.

