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Politika

BBP helikopteri kazası için araştırma komisyonu

17 Nisan 2009 12:27

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan TBMM kararı uyarınca, Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası ve kurtarma çalışmalarının tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Meclis araştırması açılacak ve ilgili komisyon 16 kişiden oluşacak.

Komisyonun çalışma süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışacak.

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