BBP helikopteri düştü!

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu K.Maraş'tan Yozgat'a götüren helikopter Yerköy yakınlarında düştü. Arama - kurtarma çalışmaları dün akşamdan itibaren aralıksız sürdürülüyor.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopteri arama çalışmaları ile ilgili olarak, "Devletin tüm imkânlarını kullanıyoruz" dedi.



Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığına ait 2 skorsky ve 1 casa uçağının saat 04.30'da hareket ederek, bölgede arama çalışmalarına başladığı belirtildi.



İşte düşen helikopter - FOTOGALERİ





* BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu K.Maraş'tan Yozgat'a götüren helikopter Yerköy yakınlarında düştü...



* Helikopterde Yazıcıoğlu ile birlikte, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve İHA Muhabiri İsmail Güneş bulunuyor.



* Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, helikopterin Berit Dağları Hacıömerli köyü civarında düştüğünü söyledi...



* Pilotla birlikte 6 kişinin bulunduğu helikopterdekilerin yaralı kurtulduğu belirtildi...



* Enkaza ve yaralılara henüz ulaşılamadı..



* Arama çalışmaları sürüyor bölgede fırtına başladı...



* BBP Gn. Bşk Yard. Oznur: Biz de bilgi alamıyoruz...



* Arama için Diyarbakır'dan askeri uçak havalandı



* Başbakanlık: Helikopterin koordinatları tespit edildi



3 bin asker ve korucu arama çalışmalarında



Düşen helikopterin son görüntüsü - VİDEO

Arama çalışmaları sürüyor



Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, sivil savunma ve kurtarma birliği, Jandarma birliği ve köy korucularından oluşan arama kurtarma birliklerinin karadan olmak üzere, Genelkurmay Başkanlığınca gece görüş kabiliyetli bir helikopterin, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopterinin ve Emniyet Genel Müdürlüğünün bir

helikopterinin havadan olay yerine sevk edildiğini bildirdi.



Gece görüşlü helikopter gönderildi



Göksun -Çardak arasında asker, korucu ve vatandaşlar arama yapıyor. Bölgede fırtına başladı. Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce, kazanın olduğu bölgeye öncekilere ek olarak bir gece görüşlü helikopter ile bir uçak gönderildiği bildirildi.



Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun seçim gezileri sırasında kullanmakta olduğu bir helikopterle Kahramanmaraş ili

Çağlayancerit ilçesinden hareket ettikten sonra düştüğü haberi alınmıştır. Derhal koordinatlar tespit edilmiştir.



Sivil Savunma Arama ve Kurtarma birliği, Jandarma birliği ve köy korucularından oluşan arama kurtarma birlikleri karadan olmak üzere Genelkurmay Başkanlığınca gece görüş kabiliyetli bir helikopteri, Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğünün bir helikopteri olay mahalline sevk edilmiştir.



Bunlara ek olarak bir gece görüşlü helikopter ile bir adet uçak da bölgeye intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



Sanki içine doğdu...



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, helikopter kazası geçirmeden önce Kahramanmaraş'da miting yaptı. O mitingde de içine doğmuş gibi "ilk kez bir helikopter kiraladıklarından" söz etti.



Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine düşen o özel helikopterle gelmişti. Çağlayancerit Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenen Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca hiçbir yüz kızartıcı işinin olmadığını belirterek, ''Temiz siyaset yapmalıyız. Türkiye'de iktidarlar değişir, ama vergi kaçıranlar hiç değişmiyor'' dedi.



Enkazdan sinyal alındı



Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Bandırma Limanı'ndaki Görüntüleme ve Dinleme Merkezi'nden, helikopter kazası ile ilgili Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'ne bağlı Kırcaova Mevkii'nden sinyal alındığı tesbit edildi. Arazinin engebeli olmasısnedeniyle helikopterlerin giremediği bölgede arama çalışmalarını sürdürmek üzere Casa uçakları hareket etti. Çalışmalarını karadan sürdüren ekipler de bu bölgeye kaydırıldı.



500 kişi arama yapıyor



Kahramanmaraş Sivil Savunma İl Müdürü Hüsamettin Bulut, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopteri arama çalışmalarıyla ilgili olarak, "Her ihbarı değerlendiriyoruz. En son olarak Kurucaova köyünden bir sinyal alındı" dedi.



Bulut, 500 kişiyi geçen bir ekiple başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının, takviye ekiplerin de katılmasıyla daha çok kişi tarafından sürdürüldüğünü söyledi.



Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın helikopterin düştüğü tahmin edilen bölgede olduğunu belirten Bulut, şu bilgileri verdi:

"Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bütün koordinasyonu aldığımız her bilgiyi kullanarak sağlamaya çalışıyoruz. Bölgede jandarma, orman işletme, emniyet ve müdürlüğümüze ait ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekiplere dağcılar ve köylüler de destek veriyor. İlk olarak çalışmalara Hacıömer köyünde başlandı ardından, Sisne ve Kızılöz köylerinden ihbarlar geldi. Her ihbarı değerlendiriyoruz. En son olarak Kurucaova köyünden bir sinyal alındı. Bazı ekipler oraya kaydırıldı."



Bölgenin bazı yerlerinin kar kalınlığının bir metreyi bulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini aktaran Sivil Savunma İl Müdürü Bulut, havanın soğuk, arazi şartlarının kötü olduğunu, arama-kurtarma çalışmalarının yerden ve havadan devam ettirildiğini kaydetti.



Arama çalışmaları Sisne mezrasında sürüyor



Kahramanmaraş'ın Göksun Kaymakamı Cemalettin Demircioğlu, helikopteri arama çalışmalarının Sisne mezrasında sürdüğünü söyledi.



Demircioğlu, düşen helikopteri arama çalışmalarının, Kahramanmaraş merkez ilçe ile Göksun ilçesi sınırı arasındaki Sisne mezrasında devam ettiğini bildirdi.

Kaymakam Demircioğlu, diğer noktalarda yapılan aramalara son verildiğini, arama ve kurtarma çalışmalarının bu bölgede yoğunlaştırıldığını söyledi.



Bölgedeki tepelerde kar bulunduğunu, ancak kar yağışı olmadığını belirten Demircioğlu, "Karadan ve havadan aramalar devam ediyor. Çalışmalara, askerler, vatandaşlar, korucular ve sivil savunma ekipleri katılıyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nu Kahramanmaraş’tan Yozgat’a götüren helikopter Göksun ilçesinin Çardak beldesi yakınlarında düştü. İlk olarak Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı kişinin yaralı kurtulduğu bildirildi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kazanın hemen ardından devreye girerken resmi kaynaklardan gelen çelişkili bilgiler kafa karıştırdı. Yazıcıoğlu'nun durumunun iyi olduğu ve şuurunun açık olduğu belirtilirken daha sonra yapılan açıklamalarda ağır yaralı olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Gül de akşam saatlerinde kaza bölgesine ulaşılamadığını açıkladı.Yazıcıoğlu, partisinin düzenlediği mitinge katılmak için bir özel şirketten (Esas Holding'e ait) kiralanan helikopterle Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine geldi. Karşılamanın ardından toplanan kalabalığa seslenen Yazıcıoğlu, siyasi hayatı boyunca hiçbir yüz kızartıcı işinin olmadığını belirterek, "Temiz siyaset yapmalıyız. Türkiye’de iktidarlar değişir, ama vergi kaçıranlar hiç değişmiyor" dedi."Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz" diyen Yazıcıoğlu, mitingin ardından Yozgat’ın Yerköy ilçesine gitmek üzere helikopterle Çağlayancerit'ten ayrıldı. Ancak 16.30 sıralarında Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü iddia edildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, "Bu bilgi bize de geldi. İHA muhabiri İsmail Güneş heliktopterde imiş. Bu arkadaş 112’yi arayarak helikopter düştü yaralıyız demiş. Sonra şarjı bitmiş" açıklamasını yaptı.Olayın ardından helikopterin Yerköy civarında dağlık araziye düştüğü yönünde bilgi geldiğini söyleyen emniyet yetkilileri ise jandarma bölgesinde arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Güneş'in de kazada kendisi dışında herkesin öldüğünü bildirdiği öne sürüldü.Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkilileri de 13.30’da Kahramanmaraş’tan hareket eden altı kişinin bulunduğu helikopterin Yozgat’ın Yerköy ilçesi yakınlarında temas kesildiğini kaydetti. Daha sonra da Yazıcıoğlu’nu taşıyan helikopterden, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesi ile Göksun ilçesi arasındaki Hacı Ömerli köyü mevkisinden sinyal alındığı bildirildi. Yozgat Emniyet Müdürü Ekrem Nalcı, Kahramanmaraş jandarması tarafından ambulansların bu bölgeye yönlendirildiğini söyledi.