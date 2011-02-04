-BBP HELİKOPTER KAZASININ PEŞİNDE KEMER (A.A) - 04.02.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasının özel yetkili cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulmasını talep edeceklerini bildirdi. BBP Genel İstişare Kampı, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesinde devam ediyor. Toplantıya BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, genel merkez yöneticileri, partinin hukukçuları, BBP'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve 500'e yakın partili katılıyor. Queen Elizabeth Otel'deki toplantının bugünkü bölümünde konuşan BBP Lideri Yalçın Topçu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun da öldüğü helikopter kazasıyla ilgili olarak, özel yetkili cumhuriyet savcısı görevlendirilmesi ve kazayla ilgili idari soruşturma açılması talebini yineledi. Yazıcıoğlu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğü bölgede, bazı hava araçlarının uçtuğu iddialarına ilişkin de şunları söyledi: ''Burada, ülkemizin göz bebeği kurumları ile ilgili iddialarda bulunup, tartışma ortamına girmek, o kurumları zedelemek, rencide etmek, şüphe altına bırakmak amacında değiliz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve ne yazık ki Genelkurmayımız, 23 ay sonra bir açıklama yaptı. Halbuki, sahada kuvvetleri ile teknik, alet ve edevatları ile bulundular. Bakıyoruz Genelkurmayımızın bu konudaki tutumuna; doğal felaketlere, kurtarmalara katılıyor. Oralarda hemen yaptığı çalışmalarla ilgili çok ince detaylar vererek sitesinde yayınlıyor ama ne yazık ki Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şahadetleri ile sonuçlanan bu hadisede Genelkurmayımıza bağlı kuvvetler sahada bulunmasına rağmen 23 aydır benim ilk günden itibaren ısrarla çağrı yapmama rağmen tek bir açıklamada bulunmadılar.'' Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter düşmeden evvel o bölgede bir uçuş hareketliliği olduğuna ilişkin bilgileri bölgedeki vatandaşlardan aldıklarını ifade eden Topçu, iddiaların çok kuvvetli olduğunu, bu nedenle iddiaların araştırılmasını istediklerini kaydetti. Topçu şöyle devam etti: ''Hava Kuvvetlerimizin yaptığı açıklama, teşekkür ederim ama millet vicdanında başka şüpheleri doğurdu. Diyor ki, (Benim F-4'üm ve F-16'ım uçmadı). Başka birisi mi uçtu? Hava sahamızı kim kontrol ediyor? Radarlarda bir görünüp bir kaybolan bir uçuş var. Bizim hava sahamız sahipsiz mi? Ya sivil kurumlar hava sahamızı kontrol etmeli ya askeri kuvvetlerimiz kontrol etmeli. Ben orada milletin dediği gibi acaba İncirlik'ten, oradan, buradan, bizim topraklarımızın üzerinden geçip, komşu ülkeyi bombalayıp, tankını bize düşürten bir takım mahfillerin alet edevatının, oralarda gezinip gezinmediğini öğrenmek istiyorum. F-4'ümle, F-16'ımla benim ne meselem var? Hava sahamızda o saatlerde kimler uçtu onu bilmek istiyorum.'' Topçu, gelecek hafta Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığına başvurarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü kazayla ilgili soruşturmanın özel yetkili cumhuriyet savcısı tarafından soruşturulmasını talep eden dilekçeyi vereceklerini de bildirildi.