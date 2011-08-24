-BBP Genel Merkezi taşınıyor ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - BBP, 18 yıldır genel merkez olarak kullanılan binada son kez bayramlaşacak. BBP, 29 Ocak 1993 yılında, partinin kurulmasının ardından Yenişehir Tuna Caddesi'nde genel merkez olarak kullanmaya başladığı 5 katlı binadan taşınıyor. Yaklaşık 18 yıldır BBP'lilere hizmet veren bina, helikopter kazasında hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve daha sonra Yalçın Topçu'nun genel başkanlıklarına ev sahipliği yaptı. Yalçın Topçu'nun 12 Haziran 2011 seçiminden sonra istifa etmesi nedeniyle boşalan genel başkanlık koltuğuna 3 Temmuz'da yapılan kongrede oturan Mustafa Destici, ilk iş olarak partisi için yeni bir genel merkez arayışına girdi. Gazi Mahallesi'ndeki bir binada karar kılındı. Şu anda restorasyon çalışmaları yapılan binaya Ramazan Bayramı sonrasında taşınılacağı belirtildi. Mustafa Destici, eski genel merkezlerinde birçok hatıralarının bulunduğunu söyledi. Yeni genel merkezde, yeni bir başlangıç yapacaklarını ifade eden Destici, ''Ramazan Bayramı'nı yeni genel merkezde karşılamak istiyorduk. Ama restorasyon çalışmaları tamamlanmadı. Ramazan Bayramı sonrasında taşınacağız'' dedi.