-BBP GENEL BAŞKANI TOPÇU İSTİFA ETTİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu, görevinden istifa etti. Topçu, BBP'nin internet sitesindeki açıklamasında, partinin kurucu Genel Başkanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun siyasi emaneti olarak gördükleri BBP'yi, üzerinde hiçbir hesap yapılmasına müsaade etmeden milletle buluşturduklarını belirtti. Topçu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Demokrasilerde milletin iradesinin üstüne söylenecek söz yoktur. Millet sandıkta konuşmuştur. Milletin takdiri de başımızın tacıdır. Seçim sonuçları neticesi ortaya çıkan mevcut başarısızlığı kendi üzerime alıyor ve rahmetli Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun şahadetinden bu yana yürütmekte olduğum BBP Genel Başkanlığı görevini bırakıyorum. Seçim sürecinde olağanüstü bir çaba gösterip, büyük fedakarlıklar yapan partimizin MKYK Üyelerine, milletvekili adaylarına, il başkanlarına, ilçe başkanlarına, belde başkanlarına, mahalle ve köy temsilcilerine, üyelerine, gönüldaşlarımıza ve tabi ki Alperenlere şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. Partimizin yetkili kurulları, 15 Haziran 2011 tarihinde toplanarak bundan sonraki süreci tayin edecektir.''