BBP Genel Başkanı: Telefonlarım dinleniyor, takip ediliyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ‘MİT’in muhalefet partilerine operasyon yaptığı’ iddialarına ilişkin olarak, “Şu anda şahsen dinlendiğimi, takip edildiğimi biliyorum. Parti üst yönetimindeki tüm arkadaşlarımızın dinlendiğini biliyorum” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı. Mustafa Destici’ye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partilerine yönelik operasyonlar yapıldığına dair açıklamaları hatırlatıldı. Ardından, “Kılıçdaroğlu, MİT’in partilerine operasyon yaptığını açıkladı. Siz de tehlikede olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Bunun üzerine, hükümetin seçimlerde iktidarını garanti altına almaya çalıştığını anlatan Destici, hükümetin, muhalefet partilerini kontrol etmeye çalıştığını anlattı.

Zaman gazetesinden Hasan Karalı’nın haberine göre, Destici şöyle konuştu: “Muhalefet partileri içerisinde birtakım karışıklıklar çıkarmaya çalışıyor. Biz bunu hem yerel seçim sürecinde hem cumhurbaşkanlığı sürecinde net bir şekilde gördük. Yine birtakım eller partimizin içerisini karıştırmaya çalışıyor. Şu anda da şahsen dinlendiğimi, takip edildiğimi biliyorum. Sadece şahsımın değil partideki bütün arkadaşlarımızın dinlendiğini biliyorum. Her an, her fırsatta partimizin içinin karıştırılmaya çalışıldığını, bir huzursuzluk çıkarılmaya çalışıldığını ve ‘Büyük Birlik Partisi’nin 2015 seçimlerine güçlü girmesini nasıl engelleriz’in derdine bazı çevreler düşmüş. Bunu da görüyoruz.”

Mustafa Destici’nin hedefinde çözüm süreci de vardı: “Apo’ya ev hapsi dendiğinde ‘kesinlikle olmayacak’ deniliyordu. Şimdi yavaş yavaş gündeme getirilmeye başlandı. PKK olayı uluslararası boyuta taşınmaya çalışılıyor. Hükümet, ‘bu konu gündemimizde yok, kabul etmeyiz’ derken bir üçüncü göz meselesi geldi. İnşallah gözünüz çıkar. Bu meseleyi üçüncü göz numarasıyla yumuşatarak uluslararası bir konuma taşımak istiyorlar.”

‘Uludere olayında TSK’ya haksızlık yapıldı’

BBP Genel Başkanı’na, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Roboski katliamına ilişkin görüşleri de soruldu. Destici, “Bu hadise aydınlatılmalıdır. Burada en çok üstüne gidilen kurum Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bu anlamda büyük bir haksızlık yapılmıştır. Halbuki TSK aldığı istihbarat neticesinde, emir neticesinde bunu gerçekleştirmiştir. Siyasi iradedir bunun sorumlusu. Hükümet aynı iktidarın devamı. Meclis Araştırma Komisyonu’ndan hangi sonuç çıktı? Bunu niye kamuoyu ile paylaşmıyorsunuz? Uludere hadisesi hükümetin tam tersine konuşulmasından rahatsız olur konuma geldiler. İlk Uludere’nin olduğu günlere dönelim bakalım. Gündeme taşıyan hükümetti, BDP idi, PKK idi. Şu anda HDP de bu işin arkasında değil. Çözüm ortakları bu işin arkasında değil. Çünkü Uludere hadisesi bölünme sürecinin mihenk taşı, başlangıç noktası” dedi.

Valilere OHAL yetkisi veren güvenlik paketiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, bu paketin hükümetin milletten korktuğu için milleti sindirme adına hazırlandığını dile getirdi.