BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ters kelepçe takılarak gözaltına alınan partisinin Ordu Kadın Kolları Başkanı Yümlü ile görüştü

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ters kelepçe takılarak gözaltına alınan partisinin Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü ile makamında görüştü.

Hem kendisi hem de partisi açısından gündeme bu şekilde gelmekten dolayı üzüntülerini ilettiği belirtilen Yümlü'nün, olayı duyduğu andan itibaren bu sürecin her noktasında kendisine sahip çıkarak yardımcı olan, üzüntüsünü paylaşan Destici'ye ve bir üyesi olmaktan şeref duyduğu Büyük Birlik camiasına teşekkür ettiği kaydedildi. Anadolu Ajansı haberinde, Yümlü'nün, yaşananların herhangi bir politik yönünün olmadığını dile getirdiğini aktardı.

BBP Genel Başkanı Destici'nin ise "Hiç kimse toplum sağlığıyla ilgili kurallardan muaf değildir. Her açıklamamızda pandemiyle ilgili kurallara riayet edilmesini ve kamu görevlilerine yardımcı olunmasını tavsiye ediyoruz. Herhangi bir arkadaşımızın pandemiyle ilgili tedbirlere riayet etmemesini elbette hoş görmeyiz. Ancak bu, özellikle bir kadına yöneltilen fiziki ve psikolojik şiddetin gerekçesi olamaz." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Ordu Valiliği olayla ilgili soruşturma başlattı

Ordu Valiliği, konuyla ilgili "2 Temmuz'da filyasyon ekipleri, emniyetimizi arayarak, Fatma Yümlü adlı esnafımızın Kovid-19 temaslısı olduğu ihbarında bulunmuştur. Kovid-19 temaslısı olduğu için belirtilen adrese polis ekipleri intikal etmiş, ancak o esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır." açıklamasında bulunmuştu.

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