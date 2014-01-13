BBP Genel Başkanı Destici: PKK'lı bile olsalar Uludere'de bombalama yanlıştı!

PKK ’ya karşı en sert söylemde bulunan ve BDP’lilerle yan yana bile gelmeyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den ezber bozan açıklamalar geldi. Uludere olayından dolayı devletin gerekirse ‘özür’ dilemekten çekinmemesi gerektiğini söyleyen Destici, “Devlet, terör örgütleri gibi davranamaz. O insanlar PKK’lı bile olsa F-16’larla havadan bombalanmamalıydı. Bu dosya kapanmasın, sivil yargıda gerçekler ortaya çıkarılsın” dedi.

Radikal'den Ömer Şahin'in haberine göre, Mustafa Destici, Uludere’de (Roboski) öldürülenlerin annelerinin katıldığı, Cüneyt Özdemir’in CNN Türk’de yayınlanan 5 N 1 K programını izlerken çok etkilenmiş. O anneleri izlerken duygulandığını söyleyen Destici, ”Bu insanların feryatlarına kulaklarımızı tıkayamayız. Vicdanı olan herkes etkilenmiştir. O insanlar PKK’lı bile olsaydı yapılması gereken havadan bombalamak olmamalıydı. Güvenlik güçleri etrafı çevirir ‘Teslim ol’ çağrısı yapardı. Hukuk devleti bunu gerektirir. Devlet, terör grupları gibi davranamaz. Gerektiği zaman özür dilemek bir devleti küçültmez. Gereken ne ise o yapılmalı” diye konuştu

‘İstihbarat zafiyeti olabilir’

Uludere olayının devlete, Silahlı Kuvvetler’e zarar verirken PKK’ya yaradığını ve örgütün bunu sürekli istismar ettiğini kaydeden Destici, olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için çağrı yaptı:

”Bizde istihbarat örgütleri 30 yıldır birbirine zoka atıyor. Burada bir istihbarat zafiyeti olabilir. Dosya kapanmasın. Sivil yargı devreye girmeli. Yargı zaten siyasallaştı. Hükümet isterse rahat bir şekilde sivil mahkemlerde dosya açtırır.”

‘Uludere’ye gitmek istedim’

Uludere’ye bir ara gitmeyi düşündüğünü ancak PKK’nın provokasyon ihtimalinden dolayı vazgeçtiğini söyleyen Mustafa Destici, yakınlarını kaybeden ailelere sıcak mesaj gönderdi. Destici, “ O aileler gelmek isterse görüşürüm, sorunlarını dinlerim” dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, PKK ve BDP’ye olan sert tavrını ise sürdürdü. MHP ’li Engin Alan’ın cezaevinde, aynı durumda olduğunu söylediği Sabahat Tuncel’in Meclis’te olmasını eleştiren Destici partisinin Kürtlere olan yaklaşımı konusunda ise şunları söyledi:

“Bizim Kürtlerle hiçbir sorunumuz yok. Benim yardımcılarım ve yöneticilerim arasında Kürtler var. BBP olarak Türkiye’nin her yerinde seçimlere gidiyoruz. Kürtlerin yoğun yaşadığı Güneydoğu’da MHP’den fazla oy alıyoruz. CHP ’ye yakınız. Diyarbakır ve Batman’da 3’üncü, Şırnak’ta 4’üncü partiyiz. Seçim döneminde de bölgeye gideceğim.”