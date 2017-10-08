BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: İdlib operasyonunu sonuna kadar destekliyoruz

Ankara, 8 Ekim, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini ifade etti.

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenleyen Destici sözlerine,“Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Yaralı askerlerimize rabbimden acil şifalar diliyorum. Bölgede kahramanca mücadele eden asker ve polislerimizin de rabbim yar ve yardımcısı olsun” diyerek başladı.

İdlib Operasyonu ile ilgili görüşlerini açıklayan Destici şöyle konuştu:

“Büyük Birlik Partisi olarak devletimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, hükümetin ve iktidarın başta Fırat Kalkanı Harekâtını nasıl desteklemişsek, İdlib operasyonunu da sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye burada da asla Suriye’nin belli bir toprak parçasında gözü olduğu için oraya girmemektedir. Türkiye’nin birinci amacı ve gayesi o bölgeyi terör unsurlarından temizleyerek hem bölgenin sulhu ve selameti açısından hem de kendi hudut güvenliğini sağlama açısından bu operasyonu başlatmıştır. Bu operasyonu desteklemektedir. Suriye’nin kuzeyinde ister PKK, PYD, YPG olsun, ister DAEŞ, El_Kaide olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hepsine karşıdır ve bunların hepsini bölgeden temizleme adına bir operasyon başlatmıştır ve Rabbim bu operasyona katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hepsine başarılar diliyoruz.

Bu operasyonun önemli gayelerinden bir tanesi de, Suriye’nin kuzeyinde yerleşmiş olan PYD ve YPG varlığını sonlandırmak ve onların Akdeniz’e karşı ilerleyişini durdurarak bir koridor oluşmasının önüne geçmektir. Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletlerine PYD ve YPG’nin PKK’nın ta kendisi olduğunu ve DAEŞ’i desteklemek neyse PYD’yi, YPG’yi desteklemenin de o olduğunu çok açık ve net bir şekilde söylüyor. ABD kendi çıkarlarını bölgenin çıkarlarının üstünde tutarak maalesef PYD’ye, YPG’ye destek vermeye devam ediyor. Bu destek şuanda da devam ediyor. Bu destek ülkemiz, devletimiz açısından kabul edilebilir değildir. Öncelikle ABD’nin PYD ve YPG’ ye verdiği silah desteği başta olmak üzere bütün desteğini ivedilikle kesmesi gerekir. Türkiye ABD’den bunu talep etmiş ama olumlu netice alamamıştır.

Dün başlatılan operasyon artık ABD’ne rağmen de bu tür operasyonların başlatılacağını ve Türkiye’nin bu hususta kararlılığını çok açık ve net olarak ortaya koymuştur.Türkiye hiçbir şekilde Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın uzantılarına müsaade edemez. Oradaki PKK, PYD ve YPG varlığı Türkiye’nin hem hudut güvenliğini hem de devletin bekasını, ülkenin bütünlüğüne açık bir tehdittir. Bunu Türkiye’ye dost ve müttefik olan bütün ülkelerin bilmesi ve adımlarını ona göre atması gerekir. Sadece Türkiye açısından değil, bölgenin, coğrafyamızın sulhu ve güvenliği açısından da tüm terör unsurlarından temizlenmesi gerekir. Bizim için Suriye’nin toprak bütünlüğü ve Suriye de yaşayan halkın, kardeşlerimizin güvenliği, geleceği önemlidir. Suriye’nin toprak bütünlüğü demek diğer yandan Türkiye’nin hudut güvenliği demektir

Geçmişten bugüne bir Türk şehri olduğunu herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bununla ilgili çok önemli ve vurgulu cümleler kullandı. Onun için Allah’ın izniyle Kerkük, Arap, Kürt, Türkmen bütün Müslüman unsurların kardeşçe yaşadığı bir Türkmen şehri olarak inşallah ilelebet yaşamaya devam edecektir. Oradaki Türkmen kardeşlerimize karşı girişilebilecek bir saldırıyı geçmişte seyredenlerin seyrettiği gibi seyretmeyeceğimizi, devletin milleti ile birlikte bir bütün olarak müdahale edeceğini bizimde bizzat onların yanında olacağımızı daha öncede ifade etmiştik. Aynı kararlılıkta olduğumuz bir kere daha vurgulamak istiyorum. Türkmenler yalnız değildir. Önce Allah onlarla birliktedir. Daha sonra Türkiye başta olmak üzere bütün Türk Dünyası ve Alperenler Türkmenlerle birliktedir ve sonuna kadar da birlikte olmaya devam edecektir. Şehit olacaksak da Kerkük cephesinde birlikte şehit olacağız.\"

1 Ekimde açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinden öncelikli beklentileri olduğunu ifade eden Destici, “Uyum yasaları çok önemli. Bu uyum yasalarının bu ay içerisinde çıkartılması gerekiyor. Dağın fare doğurmaması gerekir. Özellikle Antidemokratik Siyasi Partiler Yasasının ve Seçim Kanununun ivedilikle bu uyum yasaları sürecinde değiştirilmesi ve demokratikleştirerek yenilenmesi gerekiyor. Seçim yasası ile ilgili somut beklentilerimiz, Barajın sıfırlanması, Seçim işbirliklerin, ittifakların önünün açılması ve bunun yasal bir zemine oturtturulması gerekiyor. Seçim Sisteminin ve milletvekili dağılımın demokratikleştirilmesi, milletvekillerinin önseçimle ve tercihli sistemle belirlenmesi ve milletvekili listeleri oluşturulurken Liderlerin değil tabanın belirleyeceği kişiler olması gerekiyor. Seçim dönemlerinde propaganda imkânının eşit, mali imkânların ise adil hale getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Destici son olarak, 22 Ekim Pazar günü Ankara Atatürk Spor Salonunda 10\'uncu Büyük Kurultay\'ın gerçekleşeceğini duyurdu.

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