BBP Genel Başkanı Destici'den Millet İttifakı'na eleştiri

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Millet İttifakı bileşenlerini HDP’ye olan yaklaşımlarından ötürü eleştirdi. Destici, “Kim PKK’nın yanındaysa, sözcüsü, destekçisi ile iş tutuyorsa, gizli ya da açık seçimlerde birlikte olmayı meşru sayıyorsa, o PKK’nın savunucusudur” dedi. Cumhurbaşkanlığı yarışını kazanıp Meclis’te de çoğunluğu sağlayacaklarını belirten Destici, Cumhur İttifakı’nın 24 Haziran’dan sonra da devam edeceğinin altını çizdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ve partisinin milletvekili adaylarıyla beraber, Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılışta partililere seslenen Destici, Millet İttifakı’nı hedef alarak şunları söyledi: “Kim PKK’nın yanındaysa, kim PKK’nın sözcüsü ise, kim PKK’nın destekçisiyse, kim PKK ile iş tutuyorsa gizli ya da açık seçimlerde de birlik olmayı meşru sayıyorsa, biliniz ki o PKK’nın savunucusudur. Mehmetçiğe atılan kurşunlarda vebali var demektir. Onun için hukuk herkes için işleyecek. Kim hukuka karşı bir suç işlemişse, kim milleti, memleketi karıştırmaya çalışmışsa, kim ülkenin bütünlüğüne karşı bir takım odaklara karşı isyana teşvik etmişse elbette hesabını verecek ve elbette cezasını çekecektir. Ben inanıyorum ki milletimiz, bugün onlara özgürlük diye bağıranları 24 Haziran’da hesaplarını görecek ve sandığa gömecektir. Onu diyeceğinize, onu savunacağınıza, Kudüs mitinginde Mescidi Aksa mitinginde gelseydiniz de hep birlikte olsaydık. Onu diyeceğinize 6- 7 Ekim’de hayatını kaybeden kardeşimizi ziyaret etseydiniz. Onu diyeceğinize, şehit ailelerimize sahip çıksaydınız, gazilerimize sahip çıksaydınız ama maalesef demokrasi ve barış adı altında bu ülkede bölücülere ve bölücülüğe, terörizme ve teröriste sahip çıkmak bir alışkanlık adet haline geldi.”

Genel Başkan Destici, parti kurmaylarıyla birlikte Keçiören İlçe Teşkilat binasının açılışını da yaptı. Destici, buradaki konuşmasında, “24 Haziran’da milliyetçileri yok sayan, batıcı, seküler laisizme dayanan sistemi savunanlarla, buna karşı çıkan ve yeni, lider bir Türkiye diyenlerin” yarışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını belirten Destici, Cumhur İttifakı’nın Meclis’te de çoğunluğu sağlayacağını ifade etti. Destici şöyle konuştu: “İnşallah bu ittifak, 24 Haziran’dan sonra da devam edecek. Hem yeni sistemin Türkiye’de tam olarak uygulanması noktasında önemli bir görev ifa etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye’deki meselelerin hem Türk-İslam coğrafyasındaki meselelerin çözümünde inşallah hep birlikte el ele mücadele edeceğiz. Bu problemlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye’yi aydınlığa, düzlüğe çıkaracağız. Türkiye üzerinde oynanan operasyonlara hep birlikte son vereceğiz ve bunlara fırsat vermeyeceğiz inşallah.”

Genel Başkan Destici, Keçiören AK Parti seçim bürosunu da ziyaret ederek, başarılar diledi.

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ANKARA, (DHA)