BBP Genel Başkanı Destici: Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK ve 'FETÖ' üyelerine sahip çıktığı yorumunda bulunduğu Yunanistan'la ilgili olarak, "Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık" yorumunda bulundu.



Ankara'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen Mustafa Destici, cuma namazını Ulu Cami'de kıldı. Namaz sonrası çay bahçesinde vatandaşlarla bayramlaşan Destici, Yunanistan'la ilgili şunları söyledi:



"Büyük Taarruz'un birkaç gün sonra yıl dönümünü yaşayacağız 30 Ağustos'ta. İzmir'de denize dökülmenin intikamını almaya çalışıyorlar, daha acısını çıkarabilmiş değiller. Acısını hissediyorlar demek ki her fırsatta Türkiye'ye düşmanlık yapmaya çalışıyorlar. Ama tabii Yunanistan'ın şöyle bir durumu da var. Yunanistan şu an esir konumunda bir ülke. Yani mali olarak biliyorsunuz battı. Ve Avrupa Birliği'nin, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve ABD'nin desteği ile ayakta durabiliyor. Ve dolayısıyla da bana göre bağımsız bir ülke değil. Bağımlı bir ülke, göbeğinden bağımlı. Dolayısıyla da Yunanistan'ın şu an seçilmiş hükümetleri var ama, seçilmiş hükümetleri değil

Yunanistan'ı besleyen, mali krizde destek veren ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri aslında fiili olarak yönetiyor. Tabii buna karşılık Türkiye mutlaka gerekli adımları atmalıdır. Ve bunların başında da hem Kıbrıs'ta sürdürülen çalışmalar hem Ege Denizi'nde bizim kıta sahamızı ihlalleri ve bütün bunları göz önüne aldığımızda Yunanistan artık Türkiye'den her türlü cevabı hak etmiş ülke konumundadır."

"Madem Yunanistan mültecileri bu kadar seviyor, o zaman biz de açarız kapıları"

Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik atabileceği adımlar olduğunu söyleyen Destici, şu önerilerde bulundu:



"Onların başında da madem Yunanistan mültecileri bu kadar seviyor, madem ülkesine sığınanlara bu kadar kol kanat germe heveslisi, o zaman biz de açarız kapıları, açmalıyız daha doğrusu kapıları ve bizim ülkemizde olup da Yunanistan'a geçmek isteyen, batıya geçmek isteyen bütün Suriye'den gelenler başta olmak üzere mültecileri de o tarafa gönderelim. Madem bu kadar mülteci sevgisi var içlerinde, bu kadar insan sevgisi var, bu kadar hümanist olduklarını iddia ediyorlar. O zaman baksınlar, bunları, sevgileriyle, insan sevgileriyle başbaşa bırakalım. Bizim yapmamız gereken bu. Türkiye ne kadar alttan aldıysa, ne kadar komşuluk ilişkilerine zeval gelmesin diye hassasiyet gösterdiyse Yunanistan bunu Türkiye'nin bir zaafiyeti olarak görmüştür, bir güçsüzlüğü olarak görmüştür. Şımardıkça şımarmıştır ve en son Türkiye'de darbe yapan, Türkiye'yi bir işgal girişimi ile karşı karşıya bırakılan darbecilere sahip çıkmıştır ve onların iltica taleplerini kabul etmiştir, mülteci olarak kabul etmiştir. Ve onları Türkiye'ye vermeyi bırakın elini kolunu sallayarak Yunanistan'da gezmeleri için ya da başka Avrupa ülkelerine geçmeleri için bütün imkanları kendilerine sağlamıştır. Yunanistan Türkiye'ye açıkça düşmanlık yapmıştır ve yapmaktadır. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini desteklediğini bu şekilde de açıkça ortaya koymuştur. Ve bundan sonra misliyle karşılık görmelidir ve göreceğini bilip bundan sonraki adımlarını da ona göre atmalıdır diye düşünüyorum."

"Adam bize kötülük yapıyor biz zeytin dalı uzatıyoruz"

Türkiye'nin artık Yunanistan'a zeytin dalı uzatmaması gerektiğini söyleyen Mustafa Destici, "Artık Türkiye, Yunanistan'ın bu şımarık ve düşmanca tavırlarını görmezden gelerek hareket edemez. Nereye kadar zeytin dalı uzatacağız? Yani adam bize kötülük yapıyor biz zeytin dalı uzatıyoruz. Adam PKK'lıları alıyor zeytin dalı, FETÖ'cüleri alıyor zeytin dalı, Kıbrıs'ta işgale kalkıyor zeytin dalı, Ege saha kıtalığını ihlal ediyor zeytin dalı. Bence artık Yunanistan zeytin dalını hak etmiyor, bence meşe sopası ile iyi bir sopalamak gerekiyor artık. Yunanistan bunu hak ediyor artık" dedi.