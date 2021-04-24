BBP Genel Başkanı Destici: Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır

Büyük Büyük Birlik (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu aziz büyük Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, yazılı açıklama yaparak, HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'un "Cumhuriyetin demokratikleşmemesinin önemli bir sonucu da yüzyıldır çözülemeyen Kürt sorunu oldu" sözlerine tepki gösterdi.

Destici, "Biz Kurtuluş Savaşı'nı Kürt'ü, Türkmen'i, Çerkez'i, Laz'ı, Boşnak'ı, Alevi'si, Sünnisi birlikte kazandık, cumhuriyeti de birlikte kurduk. Onun için bu aziz büyük Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde Kürt sorunu olmamıştır. Kürtler bizim tarih, kültür, inanç ve hedef birliğimiz olan hem cephe arkadaşımız hem de kardeşlerimizdir. Alevi vatandaşlarımız için de durum böyledir. Bir problem vardır, evet o da terör problemidir ve kahraman güvenlik güçlerimiz de terörün kökünü kazımaktadır, inşallah en kısa zamanda Meclisimiz de gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın açıklamasına da tepki gösteren Destici, "Herkes bilsin, duysun ve işitsin ki Türk tarihî çok kadim ve uzun bir tarihtir. Hun da bizimdir, Göktürk de bizimdir, Uygur da bizimdir, Selçuklu da bizimdir, Osmanlı da bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti devleti de bizimdir. Yine herkes duysun ve bilsin ki Kurtuluş Savaşını kazanan ve sadece, cumhuriyeti kuran irade aklını, beynini ve ruhunu Marks'a, Lenin'e, Mao'ya teslim etmiş olanlar değil Türklük gurur ve şuuruna, İslam ahlak ve faziletine sahip olan kişilerdir. Gazi Meclis'in ruhuyla misakı millî hedefinden ayrılmadan ve gelecekte bu emele ulaşacağımızdan zerre şüphe duymadan yolumuza milletçe birlik ve beraberlik içinde el ele, gönül gönüle devam etmeliyiz. Aziz milletim, hâkimiyet Allah'ın, egemenlik bilakayduşart milletindir" ifadelerini kullandı..