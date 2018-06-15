BBP Genel Başkanı Destici: Milletimiz 16 Nisan'da hangi kararı vermişse, 24 Haziran'da da arkasında duracaktır

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni sistemin Türkiye’yi ileriye taşıyacağını ve Meclis’in itibarının artacağını ifade ederek, “Milletimiz 16 Nisan’da hangi kararı vermişse, 24 Haziran’da da kararının arkasında duracaktır” dedi.



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kanal 24’ün canlı yayın konuğu oldu. 24 Haziran seçimlerinin tarihi öneme sahip olduğunun altını çizen Destici, yeni sistemle birlikte kuvvetler ayrılığının tam olarak yerine oturacağını, Türkiye’nin itibarını artacağını kaydetti.



Destici şöyle konuştu:

“Tabii sahada bir rehavet var, bir durgunluk var. Ama bunda tabii ki Ramazan’ın etkisi vardı. Ben bugünden sonra bayramla birlikte daha da bir canlılık olacağını, özellikle son 10 günün daha canlı, daha diri bir seçim havasında geçeceğini tahmin ediyorum. Herkes son mermiyi kullanacak, elindeki bütün imkânları seferber edecek. Çünkü Türkiye tarihi bir seçime gidiyor, önemli bir seçime gidiyor, yani burada sistem değişikliğinden sonra yapılan ilk seçim ve mücadele. Eski sistem, arızalı sistem yani adı parlamenter ama sözde parlamenter. Batıcı, seküler laisizmi esas almış daha da önemlisi 1980 darbesini yapan cuntanın Kenan Evren Cuntası’nın yaptırdığı anti demokratik anayasanın ürünü olan sistemi savunanlarla, yeni Türkiye’yi ileriye taşıyacak, kuvvetler ayrılığını tam olarak yerine oturtacak ve Türkiye’yi daha itibarlı hale getirecek. Meclisi daha itibarlı hale getirecek, yürütmeyi istikrara kavuşturacak, güçlü kılacak. Bir de bu çok dillendirilmiyor, daha önce sadece bağımsızlık ilkesi vardı, şimdi tarafsızlık ilkesi de geldi. Yeni sistemi savunanların arasına geçiyor. Ben inanıyorum ki, milletimiz 16 Nisan’da hangi kararı verdi ise 24 Haziran’da da o kararın arkasında duracaktır.”



Destici’ye, Millet İttifakı bileşenlerinin AK Parti iktidarının yaptığı projelerin durdurulması ya da iptal edilmesine yönelik seçim vaatleri de soruldu. Destici, “Bir yatırım yapılmışsa bunu yapana kim olursa olsun millet, memleket adına teşekkür etmek lazım” dedi ve TANAP örneğini verdi. Proje ile gurur duyulması gerektiğini ifade eden Destici, “Rusya’dan gaz gelmediği için gazsız kaldığımız, kışın donulan günleri ne çabuk unuttuk” ifadesini kullandı.



Destici şunları söyledi:

Bir kere bir yatırım yapılmışsa bunu yapana kim olursa olsun millet adına memleket adına teşekkür etmek lazım. Biz Büyük Birlik Partisi olarak hiçbir komplekse girmedik, doğru kimden gelirse gelsin, doğruyu kim yapmışsa tebrik ettik. Marmaray açıldığında ben gurur duyduğumu söyledim, yapanlara teşekkür ettim. Üç gün önce Eskişehir’deydik, TANAP’ın açılışı oldu. Bu eserle gurur duymamak mümkün mü? Rusya’dan gaz gelmediği için, parası ödenmediği için gazsız kaldığımız, kışın donulan günleri biz ne çabuk unuttuk. Yani burada kimin emeği varsa, eskisi ile yenisi ile eski bakanıyla yeni bakanıyla Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, mühendisinden, işçisine kadar herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin enerjide, gazda sadece tek yönlü bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Sadece bize değil, Gürcistan için de, Ukrayna için de, Avrupa ülkeleri için de bir gurur projesi ve yarın burada akış başladığında göreceğiz Türkiye’ye neler sağladığını. Dolayısıyla bugün Ovit Tüneli açıldı, yani Karadeniz’le Antalya birleşiyor, yani Karadeniz’deki o güçlükler vatandaşlarımız için o kış şartlarında ulaşımdaki şeyler de rahatlatıyor. Şimdi bütün bu projelerle gurur duymak lazım ve kim yapıyorsa teşekkür etmek lazım.”

