BBP Genel Başkanı Destici: Doğu'daki gençler askere gitmeyecek

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “çözüm süreci” kapsamında bölgedeki gençlerin askere gitmemesinin bedelli askerlikle sağlanacağını ifade etti.

Bedelli askerlik konusunun da çözüm sürecinin parçası olduğunu ifade eden Destici, hükümetin bu konuyu kendi inisiyatifiyle gündeme getirmediğini söyledi.

Destici, şöyle devam etti: "Milli Savunma Bakanı’na soruyorum. Bölgedeki asker kaçağı sayısı kaçtır? PKK dağa çıkarabildiklerini dağa çıkarmakta, dağa çıkaramadıklarını KCK yoluyla şehir yapılanmasında kullanmakta, geri kalanların da askere gitmemesi için onların üzerinde ciddi bir baskı yapmaktadır. Çözüm sürecinde yapılan müzakereler kapsamında bölgenin gençlerinin askerlikten muaf tutulması konusu önümüzdeki günlerde kamuoyunun gündemine getirilecektir.

Bölgedeki gençlerimiz, PKK dağa çıkarabildiklerini dağa çıkarmakta, dağa çıkaramadıklarını KCK yoluyla şehir yapılanmasında kullanmakta, geri kalanların da askere gitmemesi için ciddi bir baskı yapmaktadır. Bizdeki bilgiler budur. Çözüm sürecinde yapılan müzakereler kapsamında bedelli askerlik yumuşatılacak, yani önce kamuoyunda konuşturulacak ve çözüm süreci içerisinde bölgenin gençlerinin askerlikten muaf tutulması konusu önümüzdeki dönemde gündeme getirilecek. Çok açık ve net bir şekilde dile getiriyorum. Böyle bir pazarlık var mıdır yok mudur? Bölgedeki asker kaçağı sayısı nedir ve bölgede askerlik çağına gelip askere gitmeyen genç sayısı ne kadardır? Bahsedilen 800 bin asker kaçağının ne kadarı bölgededir ya da ne kadarı bölge nüfusuna kayıtlıdır. BBP olarak bunun Milli Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını istiyoruz."

'Sayın bakan sen Güneydoğu'ya gidebiliyor musun?'

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın muhalefet partisi komisyon üyelerine ‘yüreğiniz yetiyorsa Güneydoğu’ya gidin, niye gidemiyorsunuz?’ sözlerini değerlendiren Destici, "Sayın Bakan sen gidebiliyor musun? Sen bırak bakalım yüzlerce askeri korumasız Diyarbakır’da eşinin yanında kafasına sıkılarak şehit edilen astsubay gibi çarşıda gez bakalım. Sen kendin gidebiliyor musun ki muhalefet partisinin üyelerine söylüyorsun.



Onların gidememesi de senin ayıbın değil mi? Orada kamu güvenliğini sağlamakla yükümlü olan siz değil misiniz? Gerçekten bu ne yüzsüzlük, ne kadar yanlış bir ifade, cümle kurduğunun bile farkında olmayacak kadar cehalet içerisindeler" ifadelerini kullandı.