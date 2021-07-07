BBP Genel Başkanı Destici: Bir il kadın kolları başkanımıza yapılmış böyle bir muamelenin hesabını hukuk içinde soracağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün elleri arkadan kelepçelenerek gözaltına alınmasıyla ilgili, “Bir il kadın kolları başkanımıza yapılmış böyle bir muamelenin hesabını hukuk içinde soracağız” dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün gözaltına alınmasının ardından görüştüğü BBP Genel Başkanı Destici’nin açıklamalarını aktardı. Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Olayı duyduğu andan itibaren İçişleri Bakanı ve Vali dahil olmak üzere herkesle konuştuğunu anlatan Destici, salgınla mücadele eden sağlık personeline karşı tavrı haksız olsa dahi bunun Fatma Hanım'a yaşatılanlara mazeret olamayacağını ifade etti.

Destici şöyle konuştu: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, terör, kadına yönelik şiddet gibi olaylar dışında arkadan kelepçeleme uygulamasına başvurulmaması yönünde genelge yayınlamıştı. Buna rağmen bunun yapılmış olması kınadığımız bir durum.”

Destici, bazı medya kuruluşlarının “Cumhur İttifakı'nda çatlak var” manzarası yaratmak için Fatma Yümlü'ye yapılan muamelenin, bir hafta önce hükümete yönelttiği eleştirilerden kaynaklandığı yönünde yorum yaptığına dikkat çekti ve bu yorumun doğru olmadığını, söz konusu programın olaydan bir hafta önce yayınlandığını söyledi.

Fatma Yümlü ile telefonla konuşan Destici, “Fatma Hanım incinmiş. Biz de bu olaydan dolayı incindik, üzüldük. Bir il kadın kolları başkanımıza yapılmış böyle bir muamelenin hesabını hukuk içinde soracağız” diye konuştu.

Kendilerinin de ülkede yaşanan sorunları yapıcı bir dille gündeme getirdiklerini, esnafın durumunu, hayat pahalılığını konuştuklarını, Kanal İstanbul için “şimdi sırası değil” dediklerini anımsatan Destici şunları söyledi:

"'Şiddet ve terör yoksa kelepçeye gerek yok' gibi bir talimat varken, bu tedbire bu kadar kolay başvurulmasının önü arkası araştırılmalı. Acaba başka mihraklar mı devreye girdi diye bakılmalı.

Tam Büyük Birlik Partisi ivme kazanıyor, yükselişe geçiyor, böyle bir olayla karşılaşıyoruz. 28 Yıldır teşkilatlanamadığımız Sinop'ta kongre yaptık. Kırklareli'nde kongre yapacağız. Hatay'da 8 – 10 senedir kongre yapılamıyordu yaptık. Altı ayda üye sayımız ikiye katlandı. BBP'ye geçişler arttı ve böyle bir dönemde biz iki gündür bu meseleyi konuşuyoruz.

Millet İttifakı'ndakiler büyümemize rakip ittifakta olduğumuz için karşı. Cumhur İttifakı'ndakiler ittifakta daha büyük bir ortak olacağımız için bunu istemiyor.”

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