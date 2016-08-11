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15 Temmuz Darbe Girişimi

BBP Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Kaptan Kartal'ın cemaate yakın isimlerle yakın bir ilişkide bulunduğu iddia edildi

11 Ağustos 2016 17:09

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal 'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Sabah'ın haberine göre, emniyet güçlerinin yapmış olduğu incelemeler neticesinde BBP Genel Başkan Yardımcısı Kartal'ın, Ekrem Dumanlı, Hidayet karaca, Emre Uslu gibi cemaate yakın isimler ile irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Bilindiği üzere Mersin'de yaklaşık 5 bin kişinin yasadışı yollarla dinlenmesi olayında baş aktörlerden olan Ali İhsan Kaya isimli eski istihbarat şube müdürü son yapılan 1 Kasım 2015 Genel Seçimi'nde BBP'den Mersin 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Kaptan Kartal'ın eski polis müdürünün milletvekili adayı yapılması noktasında önemli girişimlerinin ve parti yönetimindeki sıfatını kullandığı iddia ediliyor.

Kaptan Kartal Suriye'de bulunan Türkmen Dağı'nın IŞİD tarafından kontrol altına alınmasının ardından da söz konusu bölgeye giderek sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşmıştı.

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